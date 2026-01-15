Masivo corte de luz en el AMBA debido a la fuerte demanda por la ola de calor

Con una sensación térmica que supera los 36° varios barrios de la zona norte y centro de la Ciudad de Buenos Aires sufrieron cortes de luz en las últimas horas. El apagón también afectó a varias localidades del Gran Buenos Aires. Usuarios de La Paternal, Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Balvanera y Villa Urquiza reportaron inconvenientes con el suministro.

También en el Conurbano, en distintas localidades de Vicente López, Munro, Florida, San Martín y Tigre se registró el mismo problema.

Noticia en desarrollo