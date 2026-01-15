jueves 15 de enero de 2026
SOCIEDAD
apagón

Masivo corte de luz en el AMBA debido a la fuerte demanda por la ola de calor

Afecta a la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y a varios partidos del Conurbano.

18_01_2025_corte_luz_electrogeno_gzaprensacaba_g
Sin luz. Los cortes afectaron a diferentes barrios porteños. | gza: prensa caba

Con una sensación térmica que supera los 36° varios barrios de la zona norte y centro de la Ciudad de Buenos Aires sufrieron cortes de luz en las últimas horas. El apagón también afectó a varias localidades del Gran Buenos Aires. Usuarios de La Paternal, Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Balvanera y Villa Urquiza reportaron inconvenientes con el suministro.

También en el Conurbano, en distintas localidades de Vicente López, Munro, Florida, San Martín y Tigre se registró el mismo problema.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota