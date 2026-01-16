El dilema del petroestado de Trump en Venezuela

STANFORD – Los esfuerzos continuos del presidente de EE. UU., Donald Trump, por controlar el petróleo de Venezuela descansan sobre la premisa de que Estados Unidos puede "dirigir" con éxito un país que dobla en tamaño a Irak. Sin embargo, más que proyectar fuerza en el exterior, este exceso de ambición militar revela la creciente vulnerabilidad de un presidente cuyo control, antes firme sobre la política estadounidense, se está debilitando de forma constante.

En este contexto, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro marca el inicio de un giro hacia un mercado energético global más militarizado. También pone al descubierto las consecuencias de desestabilizar deliberadamente una economía dependiente del petróleo. Lejos de resolver la crisis actual de Venezuela, las acciones de Trump amenazan con empeorarla significativamente.

Es poco probable que el cambio de régimen en Venezuela termine con un momento claro de "Misión Cumplida". Tan solo Irak requirió al menos nueve años de participación sostenida de EE. UU. que sumieron al país en una guerra civil, cobrándose la vida de más de 100.000 civiles iraquíes y costando a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente 2 billones de dólares, un gasto que EE. UU. difícilmente puede permitirse hoy. Este conflicto también se desarrollaría mucho más cerca de casa, a menos de 600 millas (965 kilómetros) de Puerto Rico.

La intervención de Trump plantea dos preguntas críticas: ¿Quién gobernará Venezuela? ¿Y quién se beneficiará, al menos a corto o medio plazo, de su riqueza petrolera? En los petroestados, estas preguntas son inseparables, ya que la supervivencia de sus regímenes —sean democráticos o autoritarios— depende de su capacidad para captar los beneficios generados por las exportaciones de petróleo y distribuirlos entre sectores clave.

La actual crisis venezolana establece varios precedentes preocupantes en política exterior. El más notable es que se trata de la primera intervención militar de EE. UU. que prescinde por completo de justificaciones humanitarias y de seguridad en favor de un saqueo explícito de recursos.

También es la primera incursión militar de EE. UU. en la Sudamérica continental. Si las intervenciones pasadas en Centroamérica y el Caribe sirven de guía, es probable que resulte en el surgimiento de un régimen criminal y nuevas oleadas de migración masiva. Al igual que otros países ricos en recursos como Irak, Libia y Afganistán, las vastas reservas de petróleo no protegerán a Venezuela de un destino similar.

La salida de Maduro ha dejado a Venezuela sin buenas opciones. Su dividida oposición puede buscar un acuerdo de reparto de poder o elecciones, pero es poco probable que un gobierno civil liderado por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sobreviva por mucho tiempo.

Es por ello que la administración Trump podría buscar la continuidad del régimen a través de un acuerdo negociado con los elementos más poderosos de la coalición del chavismo. Tal arreglo dejaría intactas a las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y las milicias civiles. Los altos oficiales militares, generosamente recompensados por preservar el statu quo, probablemente seguirían profundamente integrados en sectores clave como la construcción, la distribución de alimentos y el petróleo.

Un segundo escenario, más peligroso, es que la salida de Maduro cree un vacío de poder, alimentando la fragmentación política y militar y desencadenando luchas territoriales entre grupos armados rivales y organizaciones criminales.

Una lucha violenta por el territorio y los mercados ilícitos podría transformar a Venezuela de un país plagado de corrupción, pero relativamente estable, en un campo de batalla fracturado similar a la Libia contemporánea. Con sus selvas, montañas, densos centros urbanos y fronteras porosas, Venezuela es particularmente apta para la guerra de guerrillas.

La fragmentación política y los combates prolongados convertirían al país en un centro de inestabilidad regional, atrayendo quizás a EE. UU. a otra "guerra eterna" que las fuerzas aéreas y navales serían incapaces de contener. Y el atractivo de ganar el control de las reservas petroleras de Venezuela probablemente mantendría a más grupos armados en la lucha durante más tiempo.

Estas reservas —mayores que las de Arabia Saudita y más de cinco veces las de EE. UU.— representan un potencial enorme, especialmente para una economía relativamente pequeña con una población grande y dispersa. Pero la palabra operativa es potencial. Incluso durante su periodo democrático anterior, el sector petrolero de Venezuela se vio paralizado por ineficiencias crónicas. Desde 1998, la producción se ha desplomado en un 75%, debido a una mezcla tóxica de bajos precios del crudo, sanciones de EE. UU., corrupción y mala gestión económica.

¿Quién, entonces, se beneficiará de lo que queda de la industria petrolera de Venezuela? Trump ha anunciado que Venezuela transferirá hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU., y que los ingresos permanecerán bajo su control personal. También ha instado a las principales compañías petroleras estadounidenses a entrar —o reentrar— en el país, prometiendo reembolsarles los miles de millones de dólares necesarios para reparar su infraestructura rota. Según su relato, estas inversiones permitirían a Venezuela recuperar su estatus de gran exportador en un plazo de 18 meses.

Pero este cronograma es pura fantasía, ya que reconstruir la industria petrolera de Venezuela requeriría una inversión estimada de 100.000 millones de dólares durante un periodo de 7 a 10 años. Como dijo el CEO de ExxonMobil, Darren Woods (para disgusto de Trump), los altos niveles de incertidumbre económica y legal hacen que el mercado venezolano sea efectivamente "no invertible".

Aquí reside el dilema del petroestado. El exceso de oferta global, los bajos precios del petróleo y la escasez de capital invertible significan que el enfoque de Trump plantea un riesgo existencial para cualquier gobierno venezolano. Incluso sin Maduro, la coalición chavista permanece unida por el acceso a las rentas petroleras, las redes criminales, los sistemas de clientelismo, la amenaza de la represión y la emigración de casi ocho millones de posibles disidentes.

Dado que el núcleo ideológico del chavismo es el nacionalismo petrolero, la retórica de Trump podría unir a los venezolanos contra lo que se percibe ampliamente como el saqueo de los recursos naturales de su país. Esa reacción ya es evidente, con opositores y aliados de Maduro condenando por igual a EE. UU.

El asombroso colapso social y económico de Venezuela durante el gobierno de Maduro subraya los peligros del enfoque de Trump. Entre 2013 y 2021, la economía del país se redujo a una cuarta parte de su tamaño anterior; se proyecta que la inflación supere el 680% en 2026; y el 80% de la población vive en pobreza extrema. Desviar los ingresos petroleros venezolanos a EE. UU. privaría necesariamente a cualquier gobierno de los fondos necesarios para abordar esta crisis.

Trump podría, en teoría, declarar la victoria y abandonar su búsqueda de apoderarse del petróleo de Venezuela. Tal resultado es, por supuesto, poco probable. Trump vino por el petróleo y está decidido a conseguirlo. Pero contrariamente a sus expectativas, la salida de Maduro puede alejar aún más ese objetivo, desestabilizando la región y acelerando el propio declive interno de Trump.

Terry Lynn Karl es profesora emérita de Estudios Latinoamericanos y Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford y autora de "The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States" (University of California Press, 1997).