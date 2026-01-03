La jugada de la CIA para detener a Maduro: llegó a su círculo íntimo para conocer su paradero y capturarlo

La CIA habría conseguido colaborar con un miembro del círculo cercano de Nicolás Maduro para conocer su localización con exactitud, a la hora de llevar a cabo el operativo en su contra. Así lo reveló The Wall Street Journal en un artículo publicado tras la detención del dictador venezolano.

Desde agosto, el grupo se encontraba trabajando desde Venezuela con tareas de espionaje al reciente detenido. El informante pertenecía al gobierno y, mediante los datos brindados por él, las tareas del Delta Force se vieron facilitadas durante el allanamiento.

Trabajo en conjunto

La US Delta Force fue la encargada de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. La operación se realizó en Caracas y otros puntos estratégicos de Venezuela. Sin embargo, fue necesaria la coordinación de más fuerzas, como el Comando de Operaciones Especiales del Ejército (USASOC), Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), sumados a logísticas e inteligencias.

Según informó Jennifer Jacobs, periodista de CBS News, la coordinación entre las fuerzas fue perfecta. A pesar de su bajo perfil, el rédito se lo lleva sobre todo Delta Force, pero el mega operativo no hubiese podido ser concretado sin la suma de cada parte.

Trump se mostró satisfecho y orgulloso de las fuerzas estadounidenses al dar su discurso en Mar-a-Lago donde dio a conocer algunos detalles del fin de la misión. “Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos” contó en su relato. Agregó “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro’’. De todos modos, dejó en claro que Estados Unidos sigue preparado para un segundo ataque si fuera necesario.

