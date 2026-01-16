Se conoció el video de María Corina Machado saliendo en lancha desde Venezuela para ir a recibir el Nobel

Luego de que María Corina Machado le entregara su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, se difundió un video con fragmentos de lo que habría sido su escape en lancha desde Venezuela, para ir a recibir la condecoración a Noruega en diciembre.

Los movimientos de la líder de la oposición venezolana, en aras de conseguir el apoyo de Trump después de que éste le haya dado el respaldo a Delcy Rodríguez para que conduzca la "transición" después de la intervención militar en Caracas que secuestró a Nicolás Maduro, sorprenden por el nivel abyección.

“Soy María Corina Machado, estoy a salvo y muy agradecida con Brave Bull”, afirma la referente en la filmación de cuando habría salido clandestinamente de su país para llegar a Oslo para la premiación. Se la observa en una embarcación pequeña, a la noche, vestida con una gorra negra y campera negra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En tanto, uno de los miembros del operativo Brave Bull que la sacó de Venezuela afirma frente a la cámara: “Hoy es 9 de diciembre. Los chicos y yo estamos en Curazao, saliendo en un barco para buscar a María Corina Machado. Llevamos aquí más de un mes, entrando y saliendo de la región, trabajando en operaciones en Venezuela, pero este es el gran reto”.

La ceremonia de premiación fue un día después, el 10 de diciembre, con la presencia sudamericana del presidente Javier Milei, que viajó también hasta Noruega para ese momento; sin embargo, Machado llegó un día después, por lo que la comitiva presidencial argentina regresó sin la foto de la consagración.

A un mes de la premiación, Machado se reunió con Trump y le cedió la medalla que también era ansiada por el presidente estadounidense para conseguir su bendición. Con ese fin, Machado evitó condenar al republicano por las presuntas ejecuciones ilegales en el Mar Caribe de más de cien personas perpetradas por la armada de EE.UU., y felicitó la intervención en Venezuela que depuso a Maduro y que tuvo un saldo de alrededor de cien fallecidos.

Machado tras la reunión con Trump: "Volveré a Venezuela"

En la conferencia de prensa que dio este viernes tras el encuentro con Trump, Machado aseguró que su país ya empezó "una verdadera transición hacia la democracia", y mostró alineación con el presidente estadounidense asegurando que él es quien le da las "órdenes" a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Luego de que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Rodríguez para "mejorar las relaciones de trabajo", Machado aseguró alegrarse de ese tipo de reuniones. Rodríguez "sin duda tiene información que le debe ser de altísimo valor al director de la CIA", señaló.

Groenlandia y la geopolítica de hechos consumados

"Ella no está cómoda. Ella está cumpliendo órdenes porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real", declaró Machado en relación al ataque y la reversión de la Doctrina Monroe sobre América Latina a la que Trump denominó "Donroe".

Al mismo tiempo, anticipó que planea regresar a su país. "Volveré a Venezuela lo antes posible", prometió Machado. "Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos", concluyó.

LM/DCQ

