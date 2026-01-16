¿Vienen más ataques? EE.UU. lanzó un alerta por "actividad militar" desde México a Ecuador

El ente regulador estadounidense de aviación (FAA) alertó este viernes sobre "potencial actividad militar" en una amplia zona de espacio aéreo sobre partes del Pacífico en México, varios países de América Central y también del Sur, llegando hasta Ecuador. Por esa situación se recomendó a las aerolíneas a extremar la precaución durante los próximos 60 días.

El alerta se enmarca en los anuncios realizados recientemente por Donald Trump, en los que anticipó que Estados Unidos podía seguir con "ataques terrestres" contra supuestos cárteles narcotraficantes, después de haber hundido ya a numerosas embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, que se cobraron la vida de alrededor de 107 personas de forma ilegal.

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona "situaciones potencialmente peligrosas", que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de sesenta días, desde este jueves hasta el próximo 17 de marzo.

"La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental", señaló un portavoz de la FAA. "Esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días", detalló.

La Doctrina Monroe

Trump ensaya una reversión de la Doctrina Monroe sobre Latinoamérica denominada por él mismo “Donroe”. En septiembre comenzó a sitiar Venezuela con las fuerzas armadas estadounidenses bajo el presupuesto de combate contra el "narcoterrorismo" y la defensa de la seguridad nacional. En ese marco, las fuerzas norteamericanas ejecutaron a aproximadamente 107 personas que navegaban en aguas del Pacífico y el Mar Caribe.

El punto cúlmine de esa política, hasta el momento, fue la intervención militar sobre Caracas desarrollada el 3 de enero con la que EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores quienes actualmente se encuentran presos en la cárcel de Brooklyn. En un principio, a Maduro se lo acusó de liderar el Cartel de los Soles pero la Justicia debió desestimar ese planteo por la inexistencia de esa organización aunque aún quedan vigentes en su contra otros cargos vinculados al tráfico de drogas. Lo absurdo de las acusaciones quedan al descubierto cuando es el mismo Trump el que afirma que realizó el operativo para retomar el control sobre el petróleo venezolano.

Tras esa primera intromisión directa sobre Venezuela, que costó la vida de alrededor de 100 personas, Trump advirtió en una entrevista televisiva que su propósito era "empezar a golpear en tierra". "Los cárteles están controlando México", sostuvo el republicano.

Las declaraciones alarmaron a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien llamó a Trump para reiterar su colaboración, pero también la soberanía territorial de su país. Este viernes, Sheinbaum reforzó el planteo con el anuncio de los logros de su gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico.

Ambos países mantendrán una reunión bilateral de seguridad el 23 de enero, anunció el jueves el Departamento de Estado. Ese grupo interministerial de seguridad "debe continuar ofreciendo acciones tangibles para fortalecer la cooperación y resultados significativos para luchar contra los cárteles", indicó un comunicado.

