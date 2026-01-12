Bolivia planea nuevo decreto económico tras las protestas y cortes de rutas

El gobierno de Bolivia está preparando un nuevo decreto económico para sustituir uno anterior, que había provocado protestas y bloqueos de carreteras en todo el país, aunque se mantendrá la eliminación de los subsidios al combustible, según declaró el presidente Rodrigo Paz en una rueda de prensa transmitida por internet el domingo por la noche. “Nadie invierte en un país bloqueado”, afirmó Paz.

Los bloqueos de carreteras liderados por el sindicato nacional habían tensado la economía y perturbado el transporte en todo el país. Los líderes sindicales dijeron que apoyan el fin de los subsidios al combustible y el mantenimiento de los beneficios sociales, incluido un aumento del 20% del salario mínimo a 3.300 bolivianos (US$479), pero quieren que el Congreso debata otras disposiciones relacionadas con la inversión privada, la gestión económica y la regulación fiscal.

El gobierno se negó inicialmente a derogar el decreto, pero dio marcha atrás el domingo tras llegar a un acuerdo con los líderes sindicales. Las autoridades informaron de más de 50 puntos de bloqueo en todo el país y desplegaron al ejército para rescatar a los turistas atrapados cerca del salar de Uyuni y el lago Titicaca.

El decreto derogado había autorizado al banco central a obtener financiación, incluidos swaps de divisas, para estabilizar la balanza de pagos y la transición hacia un “nuevo régimen cambiario”. También incluía garantías fiscales destinadas a fomentar la inversión privada.

El nuevo decreto se centrará en eliminar los subsidios a los combustibles, preservar las prestaciones sociales y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, según declaró el ministro de Haciend, José Gabriel Espinoza, a UNITEL. Afirmó que se espera que el decreto se publique antes del martes.

Paz dijo que una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo llegará a Bolivia esta semana y mencionó nuevos préstamos para el país. Afirmó que el apoyo internacional refleja la confianza en las reformas del gobierno y advirtió que las protestas y los bloqueos ponen en peligro esas perspectivas.

Hasta el lunes por la mañana, la autoridad vial de Bolivia informó de 26 puntos de bloqueo, la mayoría en la región de Cochabamba, incluso después de que los sindicatos ordenaran el fin de los bloqueos y suspendieran las protestas.