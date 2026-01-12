Fed recibe citaciones judiciales y Powell promete no ceder ante presiones

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central de Estados Unidos fue notificado con citaciones de un gran jurado por parte del Departamento de Justicia que amenazan con una acusación penal, una escalada dramática de los ataques de la administración Trump contra la institución.

En una declaración escrita y en video de tono contundente, difundida el domingo por la noche, Powell dijo que la medida está relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las renovaciones en curso de la sede de la Fed. Sin embargo, afirmó que la acción “debe entenderse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración”.

“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija la tasa de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que sirve al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell.

Powell añadió: “Esto trata de si la Fed podrá seguir fijando la tasa de interés con base en evidencia y condiciones económicas, o si la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación”.

En una entrevista con NBC News el domingo, el presidente Donald Trump negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre el banco central.

Los futuros de las acciones de EE.UU. y el dólar se debilitaron tras la noticia, mientras que el oro extendió sus ganancias hasta un máximo histórico. Los futuros del índice S&P 500 llegaron a caer hasta el 0,7%.

Powell dijo que la Fed recibió las citaciones el viernes. La medida sin precedentes por parte de la administración Trump marca una escalada en la prolongada confrontación del presidente con el titular del banco central. Trump ha pedido reiteradamente recortes agresivos de la tasa de interés, argumentando que la Fed debería actuar para mejorar la asequibilidad de la vivienda y reducir los costos de endeudamiento del gobierno.

También ha insinuado durante mucho tiempo la posibilidad de destituir a Powell y, en otro paso extraordinario, ha intentado remover a la gobernadora de la Fed Lisa Cook. La Corte Suprema tiene previsto abordar el caso de Cook más adelante este mes.

Los responsables de la política monetaria recortaron el mes pasado la tasa de referencia a un rango objetivo del 3,5% al 3,75%, el tercer recorte consecutivo de un cuarto de punto, tras mantener las tasas sin cambios durante gran parte de 2025. Los miembros de la Fed han señalado que no tienen prisa por volver a recortar las tasas hasta contar con más datos sobre inflación y empleo.

Los responsables de la política monetaria se reunirán nuevamente el 27 y 28 de enero, y la negociación de futuros muestra una probabilidad mínima de un recorte en ese encuentro.

El futuro de Powell

En la declaración, Powell dijo que tiene la intención de continuar con su trabajo “con integridad y con el compromiso de servir al pueblo estadounidense”.

Powell fue designado por primera vez como presidente de la Fed en 2018 por Trump. Si bien su mandato actual como presidente expira en mayo, su cargo subyacente como gobernador de la Fed se extiende hasta 2028. No ha indicado si planea dejar el banco central en mayo o permanecer en la institución.

Trump dijo que ya eligió a su candidato para reemplazar a Powell. Aunque no ha nombrado al sucesor, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, figura como principal favorito.

El senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado que supervisa a la Fed, salió en defensa del banco central el domingo por la noche. En un comunicado, prometió “oponerse a la confirmación de cualquier nominado para la Fed —incluida la próxima vacante en la presidencia— hasta que este asunto legal se resuelva por completo”.

Sin el respaldo de Tillis, los republicanos enfrentarían un obstáculo significativo para avanzar con cualquier nominación desde el comité hacia el pleno del Senado para su confirmación.

“Si quedaba alguna duda de que asesores dentro de la administración Trump están impulsando activamente el fin de la independencia de la Reserva Federal, ahora no debería haber ninguna”, dijo Tillis. “Ahora lo que está en cuestión es la independencia y la credibilidad del Departamento de Justicia”.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, según personas familiarizadas con el asunto.

La fiscal general Pam Bondi ordenó a las fiscalías federales examinar casos de posible abuso de fondos públicos, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada al hablar de la investigación.

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Justicia. Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

