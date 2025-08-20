En septiembre comienzan las entrevistas para elegir al sucesor de Jerome Powell de la FED

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este martes 20 de agosto que las entrevistas para elegir al sucesor del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se desarrollarán alrededor del 1 de septiembre, y que ya hay 11 candidatos considerados para el puesto. Vale recordar que el mandato de Powell -nombrado por Donald Trump- al frente de la Fed, termina en mayo de 2026.

Los dichos de Jerome Powell en Jackson Hole podrían redefinir las apuestas de recortes de tasas

La elección de su sucesor por parte del presidente Trump es un proceso seguido muy de cerca por los mercados, en especial luego de que el primer mandatario norteamericano criticara repetidamente al banco central por su decisión de mantener la tasa de interés en niveles que considera altos.

Por el contrario, los recortes de tasas abaratan los créditos e impulsan el consumo y la inversión. La Fed, un banco central independiente, las regula en función de un doble mandato: contener la inflación y asegurar el pleno empleo.

Los responsables de política monetaria de la Fed han abordado con cautela los recortes en las tasas mientras monitorean los efectos de los aranceles aduaneros impuestos por Trump que afectan a socios comerciales.

El próximo viernes, Jackson Hole

El próximo viernes 22 de agosto será la reunión del banco central norteamericano en Jackson Hole, Wyoming. Allí hablará Powell y se espera que sea la reunión que de inicio a un periodo decisivo para el mercado del Tesoro, que considera prácticamente segura una rebaja de un cuarto de punto de tasa el mes que viene, con al menos otra más antes de fin de año.

En los últimos años, los directivos de la FED han aprovechado la ocasión para hacer anuncios sobre políticas que han influido en los mercados, y esta vez el escenario podría ser trascendental, tal como explican desde Bloomberg.

Los fuertes dichos de Trump sobre Powell: lo llamó "idiota" e "imbécil"

Trump no ha ocultado su mala apreciación sobre el presidente del Banco de la Reserva Federal a quien ha llegado a llamar abiertamente "idiota" e "imbécil" en los últimos meses.

En efecto, el 12 de agosto pasado, el presidente de Estados Unidos, amenazó con permitir que se presente una "demanda importante" contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, con quien está descontento porque se niega a bajar las tasas de interés y por el costo de los trabajos de renovación en los edificios de la entidad.

"Jerome 'el demoroso' Powell debe bajar la tasa AHORA. (...) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)", escribió en su red Truth Social. Como es habitual cuando se refiere a sus rivales políticos, también calificó a Powell de "perdedor”.

Fuente: AFP / lr