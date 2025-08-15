Tom Barkin, de la FED de Richmond, ve señales de recuperación del consumo en julio

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, señaló que ve señales de mejora en el entorno del consumo en Estados Unidos, tras un inicio de año débil.

“Mi impresión es que julio será un mes más sólido en cuanto al consumo”, afirmó Barkin el jueves durante un seminario web organizado por la Asociación Nacional de Economía Empresarial. “Si se observan los datos semanales de tarjetas de crédito, por ejemplo, la situación parece mucho más saludable”.

Barkin, quien este año no vota en las decisiones sobre tasas de interés, habló antes de la publicación del informe mensual de ventas minoristas de julio, que la Oficina del Censo dará a conocer este viernes. Una medición más amplia del gasto de los hogares, elaborada por la Oficina de Análisis Económico, mostró que las compras disminuyeron en los primeros seis meses del año.

“Quizás fue solo un bache temporal, y la gente vuelva a gastar de manera más saludable en el futuro”, dijo Barkin. “La dinámica subyacente me parece muy sólida. La gente tiene trabajo. Los salarios reales están subiendo”.

Los inversionistas esperan que la Reserva Federal recorte la tasa de interés de referencia en su próxima reunión de septiembre, luego de mantenerla sin cambios durante los ocho primeros meses de 2025, en medio de preocupaciones por el impacto inflacionario de los aranceles.

En declaraciones por separado el jueves, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, dijo que aún es pronto para anticipar qué postura adoptará en la reunión de septiembre, aunque no consideró justificado un recorte descomunla de 50 puntos básicos.

