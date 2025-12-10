Hoy la Reserva Federal de EEUU define si baja la tasa: qué impacto tendría en Argentina

Este miércoles 10 de diciembre es una fecha clave para los mercados del mundo en tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos se apresta a definir el futuro de la tasa de interés en EE.UU., con expectativas de una reducción de 25 pbs que la llevaría al 3,75%, según plantean algunos analistas internacionales, al igual que la agencia Reuters.

De acuerdo con un análisis publicado por la agencia internacional de noticias, el esperado recorte de un cuarto de punto tiene lugar en un contexto atípico: el organismo enfrenta lagunas en la información económica debido a los 43 días de shutdown de gobierno, lo que estaría limitando la capacidad de calibrar con precisión el estado real de la economía.

En este escenario, Reuters anticipa que la comunicación oficial podría ser “extraordinariamente cautelosa”. Aunque la baja de tasas parece descontada, el debate interno del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) probablemente derive en un mensaje más restrictivo. “Esperamos que el FOMC entregue un recorte de 25 puntos básicos esta semana con una orientación decididamente más hawkish”, escribieron analistas de TD Securities, citados por Reuters, al advertir que la discusión podría resultar “igual o más contenciosa que la de octubre”.

Una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) suele tener implicancias directas e indirectas sobre economías emergentes. Para Argentina, que atraviesa un proceso de estabilización frágil y depende tanto del humor financiero global como del desempeño de sus exportaciones, el movimiento puede influir en el tipo de cambio, el riesgo país, el costo de financiamiento, los flujos de capitales y los precios de los commodities, entre otros temas. Sin embargo, lo más destacado es su impacto en el precio de los bonos.

Así lo plasmó a PERFIL Mariano Ricciardi de BDI: "Una baja de tasa de interés de la FED va a tener un impacto directo en los bonos soberanos. ¿Por qué? Porque los bonos soberanos rinden lo que es el riesgo país más la tasa de interés de Estados Unidos. Si baja la tasa de interés de Estados Unidos, el efecto es que va a bajar también el costo de endeudarse para Argentina y automáticamente sube el precio de los bonos", analizó el economista al tiempo que refrendó: "Debería ser positivo para la deuda soberana en dólares y al mismo tiempo va a ayudar a contribuir a bajar el riesgo país", comentó.

Que impacto puede tener la baja de la tasa de la FED en economías como la Argentina

Entre los principales impactos de la baja de tasa en EEUU para una economía como la Argentina aparece una

a) Menor presión sobre el dólar global

con el consecuente alivio para monedas emergentes. Es decir que, si bien no implica un fortalecimiento del peso, sí una menor tensión externa.

b) Caída del riesgo país y mejor clima financiero global

Las bajas de tasas tienden a mejorar el apetito por riesgo en mercados emergentes.

En el caso argentino, los bonos soberanos pueden recibir demanda marginal, lo que ayuda a reducir el riesgo país, especialmente si la baja se combina con un mensaje moderado de la Fed.

c) Menor costo de financiamiento internacional

Aunque el país no tiene acceso pleno al mercado internacional, la baja de tasas reduce el “piso” del costo financiero y mejora la viabilidad de operaciones de organismos multilaterales o emisiones de provincias y empresas con respaldo externo.

d) Impacto en precios de commodities

La baja de tasa mejora los términos de intercambio con lo cual favorece los ingresos del complejo agroexportador (soja, maíz, trigo).

En definitiva, en un año en el que el BCRA y el Ministerio de Economía buscan estabilizar la curva en moneda dura, una Fed más laxa alivia el costo de rollover.

