Gobernador de la Fed de Chicago se muestra cauto ante un nuevo recorte de tasas

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, expresó su cautela ante la posibilidad de que la Fed aplique otro recorte de tasas en la reunión de diciembre.

La inflación “parece haberse estancado y, en todo caso, da señales de ir por mal camino”, afirmó Goolsbee el jueves durante un acto celebrado en Indianápolis. “Eso me inquieta un poco”.

Recorte de tasa de la FED, qué esperar a futuro y cómo puede afectar a la Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un número cada vez mayor de responsables de la política monetaria ha expresado su preocupación por reducir demasiado las tasas de interés en un contexto de inflación aún elevada. En su reunión del mes pasado, cuando aplicaron una segunda bajada consecutiva de las tasas, muchos miembros se mostraron reacios a aprobar otra en diciembre, según se desprende de las minutas de esa sesión.

El índice de precios al consumidor subió 3% en septiembre, todavía por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal. La inflación se había enfriado a principios de este año, antes de que los nuevos aranceles hicieran subir los precios.

Gobernador de la Fed propone un tercer recorte consecutivo de tasas

“La economía es bastante fuerte y creo que, al final, volveremos a una situación en la que los tipos pueden bajar bastante”, dijo Goolsbee. “Pero, a corto plazo, me inquieta un poco adelantar demasiadas bajadas de tasas y confiar en que esto será transitorio y la inflación volverá a bajar”.

GZ