Los mercados celebran la baja de inflación en Estados Unidos pero todavía mantienen cierta desconfianza

La inflación de Estados Unidos mostró una cierta desaceleración en el último informe, sin embargo, para el mercado todavía no resulta suficiente en función de lo que está buscando, que es que la Reserva Federal baje la tasa de interés. Toda la información de este tema se encuentra en el informe del analista de mercados, Ariel Squeo.

“Es un día muy importante en cuanto a lo que se refiere a mercados internacionales”, comentó Ariel Squeo. “Tuvimos el dato de inflación minorista en Estados Unidos, vino mejor de lo esperado, se esperaba una variación mes a mes de 0,4% y, en lugar de eso, los precios se incrementaron solamente un 0,3%”, agregó.

Los datos de inflación de Estados Unidos movieron algunos activos al alza

Posteriormente, Squeo planteó: “Es el primer dato positivo desde que venimos viendo las publicaciones de los últimos meses y eso hizo que los precios de los distintos activos de riesgo se movieran al alza”. Luego, manifestó que, “habrá que ver si los precios pueden sostener estas subas iniciales, dado que el dato por sí solo no cambia aún la película, es decir, lo que la FED vaya a hacer hacia adelante”.

“Un solo dato de inflación no alcanza para lo que el mercado quiere y necesita, que es una FED recortando tasa. Sí es importante haber tenido un dato favorable, dado que los últimos datos de inflación habían salido por encima de lo esperado, por lo cual, es una buena noticia”, sostuvo el analista de mercados, que después completó: “Hasta acá es un combo favorable para el mercado tener un enfriamiento de la economía por un lado y desaceleración de precios por otro, va en línea con el soft landing”.

¿Cuál es el temor del mercado?

Por otro lado, señaló que, “el temor del mercado latente detrás de estos datos es que la inflación no se desacelere lo necesario para que la FED recorte tasa o que las variables económicas se desaceleren más de lo que el mercado está previendo”. A su vez, remarcó: “Es por eso que el mercado no se suelta, por eso vemos un mercado que, visto desde el lado accionario, sigue en tendencia alcista pero no genera una aceleración”.

“Desde el lado de las monedas, vemos un dólar que retrocede pero no lo está haciendo con mucha agresividad”, expresó Squeo. Para finalizar, dijo que, “el euro dólar, que es el más operado, vemos que va subiendo pero lo va haciendo con una marcha muy lenta y todo esto tiene que ver con que el mercado, por un lado, celebra los últimos datos pero, por otro lado, lo mira con cierta desconfianza”.