Trump dijo que ya decidió a quien nombrará para dirigir la Fed

El presidente Donald Trump dijo el domingo que decidió a quién nombrará como próximo presidente de la Reserva Federal, después de dejar claro que espera que su candidato impulse recortes de la tasa de interés.

“Sé a quién voy a elegir, sí”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One de regreso a Washington, sin revelar su elección. “Lo anunciaremos”.

Trump ha criticado con frecuencia al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, por no reducir las tasas con rapidez y ha dado señales de que quiere un presidente que impulse con más determinación los recortes. Personas familiarizadas con el asunto dijeron a Bloomberg News la semana pasada que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, es considerado el candidato más probable para suceder a Powell.

Hassett, en declaraciones el domingo al programa “Face the Nation” de CBS, evitó decir si se considera favorito para reemplazar a Powell y calificó el informe de “rumor”. Sin embargo, destacó la reacción positiva del mercado ante la noticia de que Trump estaría cerca de anunciar su elección, una respuesta sutil a la preocupación de que los inversionistas lo vean demasiado alineado con el presidente.

“Tuvimos una gran subasta del Tesoro, las tasas de interés bajaron y creo que el pueblo estadounidense puede esperar que el presidente Trump elija a alguien que les ayude a tener préstamos para autos más baratos y un acceso más fácil a hipotecas a una tasa más baja”, dijo Hassett en CBS. “Eso fue lo que vimos en la reacción del mercado ante el rumor sobre mí”.

Trump confía en Hassett y lo ve alineado con su deseo de presionar por recortes más agresivos de la tasa de interés en el banco central, según personas familiarizadas con el asunto. Hassett ha dicho que aceptaría el cargo si se lo ofrecen, aunque analistas advierten que podría tener dificultades para unir al comité encargado de fijar las tasas y ser más vulnerable a la presión de Trump. Su énfasis en la reacción del mercado fue un rechazo de facto a esas preocupaciones.

Aunque Trump es conocido por cambios de última hora, la posibilidad de que Hassett sea nominado para el puesto hizo que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayera momentáneamente por debajo de 4%.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha supervisado el proceso de selección, dijo la semana pasada que Trump podría anunciar su nominación antes de las vacaciones navideñas del 25 de diciembre.

Junto con Hassett, otros finalistas incluyen a los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowman, el exgobernador Kevin Warsh y Rick Rieder de BlackRock. Trump también suele decir que le gustaría que Bessent presidiera la Fed, una idea que Bessent ha rechazado repetidamente.

Quien sea elegido por Trump necesitará la confirmación del Senado como presidente y probablemente un mandato de 14 años como gobernador de la Fed que comenzará en febrero si la elección recae en alguien externo. El mandato de Powell como presidente termina en mayo.

