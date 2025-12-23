Conflicto al interior del Gobierno de Bolivia y fuertes protestas contra la eliminación de los subsidios al combustible

La tensión en Bolivia aumenta y no sólo por presión de los movimientos sociales y la oposición contra el "gasolinazo". El nuevo Gobierno enfrenta una interna en lo más alto de la cúpula de poder, entre el presidente Rodrigo Paz y su vice, Edman Lara.

La gestión de Paz comenzó con fuertes medidas de liberalización de la economía y ajuste económico a través del dictado de decretos, lo que provocó la reacción de la Central Obrera Boliviana (COB), que este lunes y martes se movilizó en la capital por la eliminación de los subsidios a los combustibles.

De forma inesperada para la nueva gestión, el conflicto no quedó en las afueras del Palacio Quemado, sino que ingresó al seno del Ejecutivo. A la vez que sucedían las manifestaciones, el vicepresidente se declaró en “oposición constructiva” y denunció que Paz “gobierna para los ricos” y se “rodeó de gente corrupta”.

Manifestación contra la quita de subsidios al combustible

Lara hizo público su posicionamiento a través de un video de TikTok, en donde declaró: “Hay gente que dice que ya no soy parte del Gobierno y que soy oposición. Pues cuánta razón tienen, soy oposición, pero oposición constructiva".

A continuación, agregó que apoyará "lo que esté bien" y denunciará "lo que esté mal", y señaló que si la población le quiere revocar el mandato dentro de dos años lo aceptará.

Los días previos, Lara había apuntado directamente contra Paz, tachándolo de “corrupto” y “hábil para engañar”, a la vez que calificó a sus ministros de “pelotudos” por haber provocado una “convulsión social” al haber retirado los subsidios al gasoil y la nafta.

Protestas en contra del decreto 5503

Este martes la Central Obrera Boliviana (COB) se movilizó en La Paz contra el Decreto Supremo 5503 que dispuso la eliminación de los subsidios y que pretende privatizar los recursos energéticos. El día anterior además se registraron 16 bloqueos de rutas en todo el país, en rechazo a la misma medida.

La eliminación de los subsidios, realizada por el presidente la semana pasada, duplicó el precio de los combustibles, lo que impactó en el valor del transporte y los alimentos.

Tras esa medida, el expresidente Evo Morales denunció en X que el decreto 5503 “pretende privatizar recursos naturales e infraestructura estratégica por la vía del decreto, sin debate ni control democrático, entregando áreas clave del Estado a intereses privados. Ese decreto otorga seguridad tributaria por 15 años, de forma expedita, pasando por encima de la Constitución Política del Estado, que establece con claridad que todo contrato estratégico debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa”.

Manifestación de la COB

En tanto, el dirigente de las cooperativas mineras privadas, Óscar Chavarría, expresó a AFP: "Estamos indignados por el decreto (...) lamentablemente está sacudiendo principalmente al sector obrero y al que vive al día".

Los mineros estatales temen que el fin de estos subsidios afecte a las empresas públicas. "A este paso vamos a tener que ver despidos dentro de lo que son las empresas del Estado", sostuvo Simón Choque, trabajador de 40 años de la mina Colquiri del departamento de La Paz.

Hilarión Mamani, un indígena quechua de 42 años, también llegó con reclamos a La Paz, donde expresó: "Estamos pidiendo la abrogación del maldito decretazo del gasolinazo". Los manifestantes colapsaron de manera pacífica las inmediaciones de la sede de Gobierno al grito de "¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!".

