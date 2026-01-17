Jesús María: Javier Milei fue recibido como un "rock star" en medio del festival más gaucho del todo el país

El presidente Javier Milei asistió este sábado a la madrugada al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, en el marco de la 60ª edición del tradicional evento. Su llegada al anfiteatro José Hernández se produjo pasada la medianoche, a las 0.45, cuando un gran cartel lumínico proyectado sobre el escenario le dio la bienvenida ante un público que había agotado todas las entradas.

No fue un gesto aislado. Córdoba, una de las provincias que más respaldo le dio en las urnas, volvió a funcionar como territorio amigable y como escenario elegido para una puesta en escena política de cercanía, lejos del protocolo y cerca del aplauso directo.

Milei arribó acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El jefe de Estado avanzó entre la multitud hasta el palco oficial, donde se ubicó para presenciar el inicio del show del Chaqueño Palavecino, principal artista de la noche.

Durante su presentación, el cantante interrumpió brevemente el espectáculo para agradecer la presencia del Presidente. “Es un halago que nos visite”, expresó desde el escenario. Milei devolvió el gesto, elogió al festival —al que destacó por “hacer quedar bien al país en el mundo”— y le pidió al Chaqueño que interpretara el tema Amor salvaje.

El momento más impactante de la noche llegó con un pedido especial que el jefe de Estado le hizo al cantante. “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por córdoba? Amor salvaje”, gritó con emoción, a la vez que el público celebraba la solicitud. La respuesta llegó desde el escenario: "¿Lo querés cantar conmigo?“, retrucó Palvecino.

El pedido derivó en uno de los momentos más comentados de la noche: Palavecino invitó al mandatario a subir al escenario y, tras una breve negativa inicial, Milei aceptó y cantó un fragmento de la canción junto al artista. La escena fue acompañada por aplausos y ovaciones del público, y cerró con el Presidente agradeciendo, entre risas, “por permitirle arruinar la canción”.

Como parte de su discurso, Milei -el único dirigente o político autorizado a dar un discurso por protocolo del Festival- desde el Palco tomo el micrófono y mostró su agradecimiento al electorado cordobés al destacar: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.

El presidente estuvo acompañado además por los diputados nacionales Gonzalo Roca, Gabriel Bornoroni y Luis Picat, exintendente de Jesús María, junto al intendente Federico Zárate y el presidente del Festival Nacional de Doma y Folclore, Juan López, quienes lo recibieron formalmente en el ingreso al predio.

Con esta visita, Javier Milei se convirtió en el tercer presidente de la Nación en asistir al Festival de Jesús María desde su creación. Antes lo habían hecho Néstor Kirchner, en 2004, y Mauricio Macri, en 2017.

En el marco de la jornada, el intendente Zárate le entregó al Presidente un facón criollo, símbolo de los campeones del festival y de la cultura gaucha, confeccionado por el artesano Galucho. Desde la organización señalaron que el obsequio representa la tradición, la historia y los valores que identifica al evento.

Por otra parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había anticipado un fuerte operativo de seguridad para la visita presidencial. En declaraciones a Cadena 3, explicó que se desplegó personal de Gendarmería Nacional junto a la Policía provincial para custodiar la llegada y permanencia del jefe de Estado. “Acá se consume bebida alcohólica, así que hay que tener mucho cuidado. Apelamos a que la gente viva una fiesta”, señaló el funcionario, al destacar el carácter preventivo del operativo.