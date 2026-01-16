Verano 2026 en Córdoba: más de 2 millones de turistas y un crecimiento del 11% en visitantes

Córdoba atraviesa una temporada de verano con números récord. Desde el inicio de diciembre y hasta el cierre de la primera quincena de enero, más de 2 millones de turistas eligieron la provincia para vacacionar, según datos oficiales de la Agencia Córdoba Turismo. El registro marca un crecimiento del 10,82% en comparación con el mismo período del año pasado.

El flujo turístico generó un impacto económico superior a los $273 mil millones, impulsado por un mayor nivel de consumo. De acuerdo al relevamiento, el gasto promedio diario por persona en enero ascendió a $124.854,77, por encima de los valores registrados en diciembre.

“El promedio de ocupación en toda la provincia es del 70,33% y seguimos siendo la provincia más elegida del país, lo que nos pone muy contentos y orgullosos”, afirmó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani. Detalló además que en diciembre, con un fuerte movimiento durante Año Nuevo, Córdoba recibió más de 850 mil visitantes, cifra que, sumada al millón doscientos mil turistas de la primera quincena de enero, permitió superar la barrera de los 2 millones.

En términos comparativos, la primera quincena de enero de 2026 superó en más de 200 mil turistas a la del año anterior, con subas en todas las regiones turísticas de la provincia. El norte cordobés registró un crecimiento del 22,59%, Punilla un 22,39%, Ansenuza un 23,8%, las Sierras del Sur un 19,34%, Traslasierra un 13,97% y el noroeste un 12,70%. La ciudad de Córdoba mostró uno de los saltos más marcados, con un incremento cercano al 45%. También se registraron mejoras en Calamuchita, Paravachasca y Sierras Chicas.

“Como nos pidió el gobernador Martín Llaryora, seguimos trabajando junto a todo el sector privado para promocionar y mejorar el turismo en todos los aspectos posibles”, sostuvo Capitani. Y agregó: “Los cordobeses tenemos un plus único que tiene que ver con la calidez con la que tratamos a quienes nos visitan. Nuestra hospitalidad es única, como nuestros paisajes, ríos, festivales, fiestas y la gastronomía”.

Por último, el funcionario remarcó que el objetivo es sostener la tendencia durante el resto del verano: “No vamos a aflojar un minuto porque queremos tener la mejor temporada de los últimos años y que Córdoba continúe siendo el destino más concurrido del país”.