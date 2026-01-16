Arranca Mionca en Alta Gracia: todo lo que hay que saber para disfrutar el festival

Desde este viernes 16 y hasta el domingo 18, el Parque del Sierras Hotel de Alta Gracia será escenario de una nueva edición de Mionca, un festival cultural con entrada libre y gratuita que propone tres jornadas de música en vivo, gastronomía y experiencias artísticas para disfrutar en familia o con amigos.

La grilla musical incluye una destacada programación con artistas locales y nacionales. En la jornada inaugural se presentarán Sur Kamikaze, Lu Ferreyra, The Rhythm Gamblers, SO y Florio, mientras que durante el fin de semana también subirán al escenario Paz Carrara, Santi Celli e Hipnótica, entre otros.

Además de los shows musicales, el festival ofrece múltiples propuestas pensadas para todas las edades. Entre ellas se destaca la "Experiencia Pi", un espacio sensorial para recorrer con los cinco sentidos; el "Ilustrazo", una actividad de arte en vivo orientada al aprendizaje de nuevas técnicas; y un espacio de cocina participativa, donde el público puede cocinar y degustar sus propias preparaciones.

Para el público infantil, Mionca contará con un Espacio Kids, que incluirá espectáculos de magia, títeres, un ciclo de Cine en el Pasto y sectores especialmente acondicionados para el juego y la recreación.

La propuesta se completa con una amplia oferta gastronómica y de bebidas, junto a espacios como el Espacio Astro, la cabina Dahaus para bailar música electrónica e intervenciones itinerantes a cargo del Circo Da Vinci y el Coro Misty Soul, que invitan a recorrer cada rincón del predio.

Con un entorno natural, ambiente relajado y carácter pet friendly, Mionca se presenta como una opción para disfrutar sin apuros, incluso llevando reposera, y vivir un fin de semana diferente en el corazón de Alta Gracia. La programación completa puede consultarse en www.mionca.ar.