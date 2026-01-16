Perfil
MERCADO DE PASES DEL 'PIRATA'

Franco Vázquez: otro retorno especial en Belgrano

Tras el anuncio del arribo de Emiliano Rigoni, hubo acuerdo con el 'Mudo' para que regrese al país. Restan detalles para el anuncio oficial.

Franco Vázquez
Talento que regresa. | .
Marcos Villalobo
Marcos Villalobo

Restan detalles para el anuncio oficial. En Alberdi ya es un secreto a voces. Genera ilusiones por doquier, ya que no es un jugador más; es de esos capaces de generar cosas que en el fútbol moderno no se consiguen.

Franco Vázquez está a punto de volver a Belgrano; y de concretars se convertiría en el cuarto refuerzo del plantel que conduce Ricardo Zielinski. Los otros son: Emiliano Rinogini, Alcides Benítez y Adrián Sánchez.

El 'Mudo', de 36 años, viene de vestir la camiseta del Cremonese desde 2023, que militó en la segunda y primera división del fútbol italiano. En la actual temporada, jugó 16 partidos, hizo un gol y dio dos asistencias.

La información por estas horas es que el club de Italia y el oriundo de Tanti habrían acordado verbalmente el final de su contrato y Vázquez llegaría a Alberdi en condición de libre. Solamente restaría definir algunos detalles contractuales y meramente burocráticos para que sea oficializado.

Su acuerdo con el 'Pirata' sería hasta diciembre de 2026, con opción de renovación a considerar.

Tras 13 temporadas, el ex Barrio Parque, vuelve al fútbol argentino y a su primer amor, tras registar pasos por el Palermo (Italia), Parma (Italia) y Sevilla (España), entre otros clubes del Viejo Continente.

