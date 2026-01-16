Franco Vázquez: otro retorno especial en Belgrano

Restan detalles para el anuncio oficial. En Alberdi ya es un secreto a voces. Genera ilusiones por doquier, ya que no es un jugador más; es de esos capaces de generar cosas que en el fútbol moderno no se consiguen.

Franco Vázquez está a punto de volver a Belgrano; y de concretars se convertiría en el cuarto refuerzo del plantel que conduce Ricardo Zielinski. Los otros son: Emiliano Rinogini, Alcides Benítez y Adrián Sánchez.

Ricardo Centurión vuelve al fútbol en Córdoba: "Hoy soy un racinguista más"

El 'Mudo', de 36 años, viene de vestir la camiseta del Cremonese desde 2023, que militó en la segunda y primera división del fútbol italiano. En la actual temporada, jugó 16 partidos, hizo un gol y dio dos asistencias.

La información por estas horas es que el club de Italia y el oriundo de Tanti habrían acordado verbalmente el final de su contrato y Vázquez llegaría a Alberdi en condición de libre. Solamente restaría definir algunos detalles contractuales y meramente burocráticos para que sea oficializado.

Matías Suárez anunció su retiro oficial del fútbol profesional

Su acuerdo con el 'Pirata' sería hasta diciembre de 2026, con opción de renovación a considerar.

Tras 13 temporadas, el ex Barrio Parque, vuelve al fútbol argentino y a su primer amor, tras registar pasos por el Palermo (Italia), Parma (Italia) y Sevilla (España), entre otros clubes del Viejo Continente.

