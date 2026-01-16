Paper lanzó una campaña de verano con bolsas de papel y beneficios gastronómicos

Con el objetivo de dinamizar el consumo local y promover hábitos sustentables, la empresa cordobesa Paper y Paper Ecofriendly lanzó la campaña de verano “Llevate Recuerdos – Dejá tu Historia”, una iniciativa que se desarrolla durante enero y febrero en supermercados de Córdoba y combina beneficios económicos, impacto ambiental y acciones de responsabilidad social.

La propuesta consiste en la entrega gratuita de bolsas de papel 100% reciclado en línea de caja, en reemplazo de las bolsas plásticas. En su exterior, las bolsas incluyen descuentos y promociones de marcas gastronómicas cordobesas, denominadas “Co-creadores de recuerdos de verano”, que pueden utilizarse en distintos puntos de la provincia.

La campaña estará vigente hasta agotar stock y alcanza a sucursales de Mami, Cordiez, Mariano Max y Al Campo, ubicadas en distintas localidades. Además, suma el acompañamiento de radios e influencers gastronómicos para ampliar su difusión y alcance territorial.

“Somos una fábrica que nació en Córdoba y, aunque trabajamos para todo el país, entendemos que esta es una provincia profundamente turística y con un boom gastronómico muy fuerte”, explicó María Belén Aguirre, Marketing Manager de Paper. “Pensamos la campaña desde lo que se vive en verano, tanto para quienes visitan la provincia como para quienes viven acá, y desde ahí generar una conexión con las marcas y los recuerdos”.

La mecánica es simple: al realizar una compra en los supermercados adheridos, el cliente recibe la bolsa de papel sin costo y accede a beneficios como 2x1, descuentos del 10% y 20%, promociones y sorteos. Participan marcas como Budatown, Wollen, Frich, Vélez, Betos y Panadería Independencia.

Acción de triple impacto

La iniciativa fue pensada bajo un enfoque de triple impacto: económico, social y ambiental. “No se trata solo de entregar una bolsa. Es una herramienta concreta para las marcas, un beneficio real para la comunidad y una acción que busca modificar hábitos de consumo”, sostuvo Aguirre.

Desde Paper señalaron que esta edición funcionará como prueba para futuras acciones similares. “Nuestro objetivo es ser aliados estratégicos de las marcas y avanzar en la instalación de la bolsa de papel como una opción habitual en supermercados, como ocurre en otros países”.