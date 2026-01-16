Gremios cordobeses reclamaron a Milei que mande los fondos para la Caja de Jubilaciones

Dirigentes gremiales estatales realizan una protesta sorpresiva sobre ruta 9 Norte en uno de los accesos a Jesús María y Colonia Caroya en reclamo de que el presidente Javier Milei envíe a Córdoba los fondos para la Caja de Jubilaciones y el rechazo a la suba de aportes de la denominada “Ley de Equidad Jubilatoria”.

Esta es la segunda marcha de la semana, aunque esta vez sin corte de ruta, tras la movilización del pasado lunes en el peaje de la autopista a Carlos Paz por la que la concesionaria Caminos de las Sierras presentó una denuncia penal contra los gremios.

Tras esa presentación judicial, los sindicatos acusaron a la empresa de “criminalización” de la protesta social.

El nuevo reclamo se concreta horas antes de la llegada del presidente Javier Milei a Jesús María, donde esta noche asistirá al Festival de Doma y Folklore que tendrá como figuras centrales al Chaqueño Palavecino y el "Loco" Amato.

El secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, reiteró que “los otros días, en ningún momento se cortó el tránsito, para nada, todo lo contrario, siguió circulando la gente”.

“No hubo ni un solo incidente con ningún automovilista. y mucho menos con los empleados del peaje, lo quiero aclarar, porque el abogado dijo públicamente que habíamos amedrentado a los empleados, nada que ver”, aseveró.

Reforma previsional: gremios redoblan la ofensiva contra Llaryora y denuncian “criminalización” de la protesta

Reclamo a Milei por la Caja de Jubilaciones

“Hoy estamos en este lugar, es sorpresiva la medida, está a cargo el subcomisario Adrián Cepeda, con el cual hemos acordado que no se corta la ruta, que nos están cuidando nosotros, que están cuidando a los automovilistas, que está interviniendo también el fiscal de la ciudad, acá del distrito de Jesús María. También está dando la garantía para que vea que no hay interrupción y es lo que vinimos haciendo", explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"En este caso, hoy viene el Presidente de la Nación, respetamos, valoramos mucho la presencia del presidente en Córdoba en este evento tan importante que es de trascendencia internacional, que lo organizan cooperadoras escolares. Pero evidentemente nosotros le venimos a reclamar lo que le corresponde de los recursos que no envía la Nación a la provincia de Córdoba, que hay datos concretos de lo que le debe la Nación y la ANSES a la provincia y nosotros apoyamos el pedido de la provincia de Córdoba con respecto a eso", agregó.

"La idea no es perjudicar para nada lo que es el evento del festival. Eso que se quede tranquila tanto la organización, la ciudad y los que van a participar. No tenemos ninguna intención de perjudicar absolutamente nada", aclaró el sindicalista

"De hecho esto lo estamos haciendo a esta hora de la mañana en un lugar que no impacta absolutamente nada para lo que es el evento. No estamos interrumpiendo absolutamente nada. Está todo normal", puntualizó.

Caminos de las Sierras denunció a gremios por el bloqueo del peaje: "Fue el mismo infierno del Dante"

Reclamo a la Provincia por los aportes

Además señaló que siguen reclamando a la Provincia porque “esta ley que se ha sancionado perjudica a activos y jubilados, pero lo que más perjudica es el cálculo del haber jubilatorio para todos aquellos que nos vamos a jubilar de ahora en adelante”.

Cristalli dijo que no han tenido “ninguna convocatoria”. “Esperamos, el gobernador sabemos que se va a reincorporar de sus vacaciones. Esperamos ser convocados como corresponde”, remarcó.

“Estamos dispuestos al diálogo, queremos dar aporte nosotros también de lo que pensamos, cómo se podría trabajar para poder morigerar los impactos de esta ley”, insistió el gremialista.