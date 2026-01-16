Dime cómo te comportas en redes sociales y te diré si puedes obtener la visa para Estados Unidos

La proximidad de la Copa Mundial de Fútbol 2026 está en la mira de muchos argentinos —y cordobeses— a quienes la pasión por el fútbol y por la “albiceleste” los motiva para ir a alentar al seleccionado en la obtención de la cuarta estrella.

En ese marco, se conoció que la actividad que las personas tienen en redes sociales y plataformas digitales se ha convertido en un factor clave en múltiples procesos institucionales, entre ellos, la evaluación de antecedentes para el otorgamiento de visas de los Estados Unidos.

Córdoba en off: Doma, Folklore, candidaturas y alguna puñalada anunciada

Con la mirada puesta en el Mundial de Fútbol, Social Mirror surge como una herramienta pensada para que los argentinos puedan comprender qué información pública aparece asociada a su nombre en internet. Es un servicio desarrollado por WeCheck AI, empresa especializada en el análisis de huella digital mediante inteligencia artificial.

A través del procesamiento automatizado de información pública, la plataforma permite identificar publicaciones, interacciones y menciones online que podrían representar un riesgo reputacional o generar alertas en procesos de evaluación migratoria.

“El objetivo de Social Mirror es darle a las personas la posibilidad de mirarse en un espejo digital antes de iniciar un trámite sensible”, explicó Matías Simone, CTO y cofundador de WeCheck AI. “Muchas veces los contenidos están dispersos, olvidados o fuera de contexto. La tecnología permite ordenarlos y entender cómo pueden ser interpretados por terceros”, agregó.

Un informe sobre la presencia online

El servicio analiza redes sociales abiertas, menciones en sitios web y otros espacios digitales públicos y genera un informe claro sobre la presencia online del usuario. A diferencia de otras herramientas, Social Mirror no accede a información privada ni a cuentas cerradas, y se rige por estándares internacionales de privacidad y cumplimiento normativo.

Impuesto inmobiliario: El gobierno asegura que el 51% de los cordobeses pagaran hasta un 25% menos este 2026

La experiencia de WeCheck AI en este campo se apoya en múltiples casos de uso previos. La compañía ha trabajado con organizaciones privadas, áreas de compliance (cumplimiento normativo) y organismos que requieren evaluar riesgos reputacionales y de seguridad. En uno de los casos analizados por la plataforma, la actividad digital de un individuo mostraba un patrón sostenido de mensajes violentos, expresiones extremistas y amenazas públicas, señales que resultaban imposibles de detectar sin una herramienta de análisis masivo.

“Ese tipo de antecedentes digitales suelen existir mucho antes de que se conviertan en un problema concreto”, señaló Simone, y agregó: “La inteligencia artificial permite detectar patrones, no emitir juicios. La decisión final siempre es humana”.

Dos identidades

Cada persona convive hoy con dos identidades: la que elige mostrar y aquella que los algoritmos construyen a partir de su actividad digital. Mientras el currículum o el perfil profesional reflejan una versión intencional, en paralelo se forma una identidad digital compuesta por señales públicas, contenidos y patrones dispersos en distintas plataformas.

Con casi el 91%, Copa fue reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica y segunda en el mundo

Esta información, fragmentada y muchas veces desactualizada, suele ser invisible para el propio individuo, pero es activamente interpretada por sistemas algorítmicos utilizados en procesos de contratación, migración, seguridad y toma de decisiones institucionales. “El problema no es la recolección de datos, sino la falta de visibilidad y control sobre cómo esa identidad digital es leída y evaluada”, explicó Simone.

Autopreservarse

En el contexto del Mundial 2026, donde se espera una fuerte demanda de visas y controles migratorios más exhaustivos, Social Mirror se presenta como un servicio de autodiagnóstico preventivo. Su objetivo no es modificar contenidos ni intervenir en procesos oficiales, sino brindar información para que cada persona conozca su exposición digital y pueda tomar decisiones informadas.

Córdoba registra sus dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza

Con Social Mirror, WeCheck AI amplía su propuesta hacia el público general, trasladando al ámbito individual una tecnología que ya utilizan empresas e instituciones para gestionar riesgos. En un mundo donde la identidad digital y la vida cotidiana están cada vez más entrelazadas, comprender la propia huella online se vuelve una herramienta clave para anticipar escenarios y evitar sorpresas.