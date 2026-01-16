Perfil
El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 16 de enero

Este viernes 16 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.470 pesos y cotiza a 1.420 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.420.
  • - Venta: $1.470.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.494
  • - Venta: $1.526.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.473,32 para la compra, y $1.474,24 para la venta.

Este viernes 16 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.420.
  • - Venta: $1.480.

BBVA

  • - Compra: $1.420.
  • - Venta: $1.470.

ICBC

  • - Compra: $1.415.
  • - Venta: $1.465.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.453.
  • - Venta: $1.493.
