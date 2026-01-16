Córdoba: golpeó y escupió a un policía de la Caminera y la detuvieron

La Policía Caminera detuvo a una mujer de 32 años, que viajaba como acompañante, acusada de golpear y escupir a un efectivo policial en un control vehicular en Córdoba.

El episodio ocurrió el jueves a la mañana durante un control instalado sobre la ruta provincial 28, a la altura del kilómetro 156, en la localidad de Santa Cruz del Lago.



"El procedimiento se inició cuando el personal detuvo un vehículo Renault Cactus que era conducido por un hombre mayor de edad, debido al faltante de la patente delantera", señalaron fuentes policiales.

Según la información oficial "la mujer que viajaba como acompañante descendió del rodado y tomó documentación que no era de su pertenencia".

Se ofuscó, golpeó y escupió a un efectivo

Luego "la mujer reaccionó de manera agresiva y atacó a uno de los efectivos, golpeándolo en el rostro y escupiéndolo en la cara, por lo que fue inmediatamente reducida y aprehendida en el lugar".



Después fue trasladada a la alcaldía de Villa Carlos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia, se le inició una causa judicial por los presuntos delitos de agresión y resistencia a la autoridad.



"Desde la institución se repudia todo tipo de agresión contra el personal policial y los recursos del Estado, y se reitera el compromiso de la fuerza con el cumplimiento de la ley y la seguridad de la ciudadanía", concluye el parte policial.