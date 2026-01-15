El ministro de Seguridad se expresó sobre la búsqueda de Constanza Baravalle Vidal: “No vamos a parar hasta encontrarla”

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el Estado provincial mantiene activo un operativo integral para dar con el paradero de Constanza Alexia Baravalle Vidal, la adolescente de 15 años que está desaparecida desde el 11 de enero en la ciudad de Río Tercero.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de "X", el funcionario subrayó la gravedad del caso y afirmó que se trata de una prioridad absoluta para el Gobierno provincial. “Cuando una menor desaparece, no hay especulaciones, no hay tiempos políticos y no hay excusas. Hay una sola prioridad: encontrarla y traerla a casa”, expresó.

Quinteros explicó que desde el primer momento trabajan de manera articulada el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad, abocados al análisis de cada dato disponible. “Desde el primer minuto el Ministerio Público Fiscal y todas las fuerzas de seguridad están trabajando, siguiendo cada información, cada imagen y cada pista”, indicó, al tiempo que remarcó que “todos los recursos del Estado están puestos al servicio de esta búsqueda”.

El ministro también hizo hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana y sostuvo que cualquier dato puede resultar clave para avanzar en la investigación. “Si alguien vio algo, si alguien sabe algo, tiene que hablar. El silencio también lastima. El silencio también es responsabilidad”, advirtió.

Para quienes puedan aportar información, recordó que se encuentra habilitada la línea telefónica 134, de manera confidencial y anónima. “Es urgente y puede ser decisivo”, enfatizó.

Finalmente, Quinteros apeló a una mirada humana sobre la desaparición y reafirmó el compromiso del Estado. “Constanza no es un nombre en un afiche. Es una hija, es una familia que la espera y es una menor que el Estado tiene la obligación moral y legal de proteger”, sostuvo. Y concluyó: “Vamos a seguir buscándola hasta encontrarla”.