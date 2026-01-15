Robaron campanas de iglesia en La Falda: "Es muy triste"

Ladrones se apoderaron de dos campanas de bronce de una iglesia de la ciudad de La Falda, ubicada a unos 66 kilómetros de la capital cordobesa.

Robo en la iglesia

El episodio, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el lunes alrededor de las 15 en la capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro de barrio Alto del Gigante.

Graciela Bertolotto, directora de Cáritas La Falda y encargada del merendero que funciona en el lugar contó a Punilla Informa que "las sacaron con todos los elementos de seguridad que tenían".

“Es muy triste”

"Para nosotros es muy triste perder esta posesión pero es parte de una situación difícil que se está viviendo", agregó Bertolotto.

Las campanas fueron instaladas hace muchos años gracias a un trabajo comunitario por lo que el robo generó tristeza e impotencia, según publicó el citado medio.

La capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro está situada en calles Islas Malvinas y Suipacha de la ciudad del Valle de Punilla.