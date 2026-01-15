El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 15 de enero

Este jueves 15 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.480 pesos y cotiza a 1.430 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

Dólar Blue

- Compra: $1.499

- Venta: $1.531.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.480,89 para la compra, y $1.481,82 para la venta.

Este jueves 15 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.490.

BBVA

- Compra: $1.430.

- Venta: $1.480.

ICBC

- Compra: $1.435.

- Venta: $1.485.

Banco Supervielle