Dique La Quebrada: se abrió una válvula tras alcanzar la cota de vertedero

El embalse del dique La Quebrada, situado en Sierras Chicas, alcanzó en las últimas horas la cota de vertedero como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona, informó el Gobierno de Córdoba.

Dique La Quebrada

“Ante esta situación, se realizaron maniobras en los órganos de evacuación, que incluyeron la apertura de una válvula con caudal mínimo, informaron desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)”, indica un comunicado oficial.

“Se trata de un hecho significativo, ya que es la primera vez en aproximadamente ocho años que se utiliza esta válvula específica, debido al prolongado déficit hídrico que afectó al embalse en temporadas anteriores”, agrega el documento.

Apertura de una de las válvulas

El presidente de la APRHI, Guillermo Vilchez, explicó que “nos encontramos en el dique La Quebrada realizando la apertura de una de las válvulas para, junto con el vertedero y lo que produce la planta potabilizadora, permite bajar el nivel del embalse y generar un equilibrio entre el caudal que ingresa por los ríos y el que es posible erogar”.

“El objetivo es manejar el sistema de manera controlada y tratar de contener el mayor volumen posible para terminar la temporada con un nivel apto para la potabilización durante todo el año”, remarcó.

“Si no tuviéramos fuentes de agua y sistemas de almacenamiento, sería muy difícil desarrollar las actividades a lo largo del año. Por eso es clave mantener y controlar las presas, medir las cuencas, monitorear los ríos y la calidad del agua de forma permanente”, completó el funcionario.

Alivio

Desde la cartera provincial resaltaron que las lluvias recientes permitieron también que otros diques de la provincia registren niveles elevados, lo que representa un alivio tras meses de escasez hídrica.

Además recalcaron que el manejo planificado de válvulas garantiza una evacuación segura del excedente, protegiendo tanto la infraestructura como las zonas ubicadas aguas abajo.