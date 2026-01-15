Tania S.: los chats inquietantes antes del ataque y cómo fue hallada tras 48 horas desaparecida

“Soy Tania S., estaba en el Parque Sarmiento”. Con esa frase la mujer de 34 años logró identificarse cuando fue encontrada con vida este martes en un terreno baldío de La Cumbre, en el Valle de Punilla. Habían pasado casi 48 horas sin contacto desde la última vez que fue vista en la ciudad de Córdoba y, según alcanzó a indicar, le habrían dado algo para beber antes de quedar a merced de sus agresores.

El hallazgo se produjo tras un llamado que alertó sobre movimientos inusuales en una zona descampada cercana a un arroyo. Cuando los Bomberos Voluntarios de La Cumbre llegaron al lugar, encontraron a la mujer atada de manos y pies, envuelta en bolsas de consorcio y con lesiones visibles. Estaba inmovilizada y en un estado de agotamiento extremo. Fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada.

Lugar en La Cumbre donde fue hallada TANIA S.

Una secuencia que aún no cierra

La información reunida hasta el momento indica que Tania había salido de su casa, en barrio Argüello Norte, para encontrarse con una persona que conoció a través de redes sociales. Durante ese encuentro logró enviar algunos mensajes en los que advertía que algo no estaba bien. Después, el silencio fue total.

Según los chats a los que accedió ElDoce.tv, Tania mantuvo comunicación con su hija durante la tarde del domingo, mientras se encontraba en el Parque con un hombre al que había conocido a través de Facebook Parejas. En esos mensajes manifestó incomodidad con la situación y describió actitudes que le generaron desconfianza. En uno de ellos, aseguró que su apariencia era "nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen".

En uno de los intercambios, la mujer advirtió que le habían ofrecido una bebida con "gusto a mierda" y expresó temor por la actitud del acompañante. Más tarde, ya en comunicación con su hermana, dejó entrever que no sabía con quiénes se estaba moviendo. Poco después de esos mensajes, el contacto se interrumpió por completo y su teléfono dejó de emitir señal.

El hallazgo en La Cumbre

Al momento del hallazgo, Tania se encontraba desorientada, con dificultades para ubicarse en tiempo y espacio, y sin su teléfono ni documentación personal. De acuerdo con información difundida por distintos medios, la mujer habría simulado estar inconsciente durante el ataque para que cesara la agresión. Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada al hospital municipal de La Cumbre y luego derivada a un centro médico de Córdoba capital, donde recibió atención médica y contención psicológica.

En el sitio del hallazgo se encontraron elementos que ahora están bajo análisis, mientras que la mujer pudo señalar posteriormente que había sido agredida físicamente y que su teléfono celular fue inutilizado, lo que explicaría la interrupción total de la comunicación.

El reencuentro con su familia se dio en el hospital y fue breve. La mujer se mostró visiblemente afectada y centró su preocupación en el estado de sus hijos y de su padre. El contacto fue limitado tanto por su condición física como por el avance de la investigación, dado el hermetismo de la causa.

Hasta el momento no hay detenidos. La causa es investigada por fiscalías de Córdoba capital y del Valle de Punilla y se maneja con reserva. Se espera que, cuando su estado lo permita, Tania pueda ampliar su testimonio, clave para esclarecer qué ocurrió durante las horas en las que estuvo desaparecida.