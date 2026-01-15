El Gobierno nacional abrió una investigación por el supuesto ingreso de lavarropas desde China a precios por debajo de los costos, lo que incurriría en un presunto dumping en las importaciones.

La denuncia fue realizada por la empresa DREAN S.A, cuya planta se encuentra en la localidad cordobesa de Luque y que fue adquirida en 2022 por la compañía mejicana MABE.

La investigación se focaliza en "máquinas de lavar ropa de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 13 kilogramos; excepto las máquinas con sistema de secado por calor y aquellas con dispositivo de accionamiento por fichas o concebidas para llevarlo”.

Denuncia por supuesto dumping

La Resolución 10/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio fue firmada el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la normativa se sostiene que "existen pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de dumping, amenaza de daño a la rama de producción nacional y relación de causalidad entre ellas, lo cual amerita disponer el inicio de la investigación por presuntas prácticas de dumping solicitada por la firma DREAN S.A."

Además señala que "para la determinación de la existencia de un presunto margen de dumping, de la aludida Acta de Directorio surge un margen de dumping promedio ponderado de diez coma cuarenta y tres por ciento (10,43 %) para las operaciones de exportación originarias de la República Popular China".

Importaciones de lavarropas

Sin embargo revela que en el período analizado “las importaciones de lavarropas originarios de China no configuraron una situación de daño importante en los términos del Acuerdo Antidumping".

"Ello se sustenta en que el comportamiento desfavorable de ciertos indicadores de volumen (producción, ventas, existencias y grado de utilización de la capacidad instalada) y de empleo de la solicitante, a lo largo de los años completos del período analizado, se dio en un contexto de caída del consumo aparente y en el que la presencia de las importaciones objeto de solicitud en el mercado fue poco relevante”, precisa en otra parte de los considerandos.

El organismo también resaltó que China concentró el 47% de las exportaciones mundiales de lavarropas durante enero-septiembre de 2025.

En el artículo 2 se establece que el período de recopilación de datos sobre el presunto dumping va desde octubre de 2024 a septiembre de 2025, y enero de 2022 a septiembre de 2025 para daño.

Las partes interesadas tienen un plazo de 30 días desde la publicación de la resolución para presentar los cuestionarios ante las autoridades, según el artículo 3 de la normativa.

JMP