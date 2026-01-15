Schiaretti recibió el alta médica y asumirá como diputado en febrero

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó que recibió el alta médica y que asumirá como diputado nacional por Córdoba en febrero, luego de recuperarse de una intervención cardíaca programada.

Schiaretti recibió el alta médica

"Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad", anunció el exmandatario cordobés en una publicación de la red social "X".

"En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido", agregó Schiaretti.

Intervención cardíaca

El exgobernador, de 76 años, se sometió el viernes 28 de noviembre a una intervención cardíaca programada en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires.

La intervención realizada a Schiaretti es el procedimiento médico conocido como TAVI (en inglés, Transcatheter Aortic Valve Implantation) o Implante Valvular Aórtico Transcatéter.

Consiste en una intervención, mínimamente invasiva, para el tratamiento de la estenosis aórtica, condición en la que la válvula aórtica del corazón sufre un estrechamiento y no puede abrirse por completo.

Luego de 48 días de recuperación el exmandatario recibió el alta médica.

Provincias Unidas

Schiaretti, que encabezó la lista de diputados nacionales por Córdoba de Provincias Unidas en las elecciones del 26 de octubre de 2025, confirmó que en febrero, cuando se retomen las sesiones en la Cámara Baja, asumirá como diputado.

En Diputados, Provincias Unidas conforma un interbloque junto a Encuentro Federal, de Miguel Ángel Pichetto, y la Coalición Cívica.