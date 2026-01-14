Cruce político en Cosquín por la Terraza Gastronómica: “Hay otras prioridades”

Cosquín avanza con una de las obras culturales más significativas de su historia reciente. En plena cuenta regresiva para una nueva edición del Festival Nacional de Folklore, la ciudad ejecuta la construcción de una Terraza Gastronómica en la Plaza Próspero Molina, una intervención que apunta a transformar la experiencia del público y a potenciar el perfil turístico del festival durante todo el año. El costo de la obra supera los 250 millones de pesos.

El intendente Raúl Cardinali destacó que el nuevo espacio se emplaza en un sector estratégico de la platea, donde antiguamente funcionaban las cabinas de transmisión radial, y que fue completamente remodelado. “Es un nuevo espacio, con una vista de excepción, pensado para que el público pueda sentarse, comer, tomar algo y disfrutar del espectáculo”, señaló. La propuesta busca integrar gastronomía, cultura y servicios, sin alterar la identidad histórica del festival.

Cosquín al borde del colapso: un embargo del 33% de su coparticipación amenaza con paralizar la ciudad

Cómo es la Terraza Gastronómica

La Terraza Gastronómica contará con una superficie cubierta en altura de 400 metros cuadrados, dos amplias escaleras de acceso y capacidad para 200 personas cómodamente sentadas. El espacio incluirá un sector de cocina equipado para la preparación y cocción de alimentos, con mesadas y campana de acero inoxidable, una barra de expendio y sanitarios aptos para todo público.

Además, dispondrá de una instalación interior y exterior con provisión exclusiva de gas natural para equipos de cocción y termotanque, así como de un tendido subterráneo desde el transformador aéreo ubicado en la intersección de Catamarca y Tucumán, que garantizará energía eléctrica trifásica exclusiva para el funcionamiento de la terraza.

La queja de la oposición por el gasto

“Hay otras prioridades. No vimos un presupuesto, no vimos nada. No tengo idea de los costos de los materiales ni del tamaño que va a tener la terraza”, aseguró la concejala Andrea Montes. Y lanzó una dura reflexión: “Me parece demasiada prioridad una terraza cuando, a esta altura del año, estamos sin agua, no se han hecho muchas obras de adoquinado y hay problemas en los días de lluvia: las calles están rotas, el recolector de residuos no puede pasar”, enumeró la dirigente cercana a Musso.

Ante Perfil Córdoba, adelantó que ya están trabajando en un pedido de informes para presentar cuando comience el año legislativo en el Deliberante local. Además, pedirán que “la Comisión de Folklore complete todos los balances desde que inició la gestión. Falta cerrar 2023 y 2024”.

Más espacio para más público

En paralelo a esta fuerte inversión en infraestructura, Cardinali confirmó que la grilla artística del festival ya está definida y que las entradas se venden a buen ritmo a través de la web oficial. Ante la alta demanda prevista para la última noche, impulsada por la presentación de Milo J, se decidió retirar parte de las butacas de la Plaza Próspero Molina para ampliar la capacidad del predio entre 2.000 y 3.000 localidades adicionales, lo que permitirá recibir a un mayor número de asistentes.

Si bien la plaza tiene una capacidad habitual de entre 10.000 y 12.000 personas, el intendente remarcó que el impacto del festival trasciende ampliamente el recinto. Durante cada jornada, más de 100.000 personas visitan Cosquín, consolidando al evento como uno de los encuentros culturales y turísticos más convocantes del país.