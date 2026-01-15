Bajaron las multas de la Caminera en Córdoba: cuánto cuestan las infracciones tras la baja de la UF

Desde este lunes 12 de enero, las multas de la Policía Caminera de Córdoba registran una baja tras la actualización del valor de la Unidad Fija de Multa (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las sanciones por infracciones viales. La medida se explica por la retracción en el precio del litro de nafta súper de YPF, que determinó una reducción del 3,8% en el valor de la UF.

Con esta modificación, la UF pasó de $1.696 a $1.631, lo que impacta directamente en el monto final que deben abonar los conductores sancionados por incumplir las normas de tránsito.

Cómo impacta la baja en las sanciones

El nuevo valor se aplica a todo el esquema de penalizaciones, desde las infracciones leves hasta las consideradas máximas. En el caso de las infracciones más graves, como alcoholemia positiva, el tope máximo será $3.262.000..

Con la UF actualizada, los valores quedan establecidos de la siguiente manera: