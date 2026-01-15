Astroturismo, caminatas nocturnas y relatos del cosmos: dos noches para mirar el cielo en La Cumbre y Agua de Oro

El astroturismo se afianza como una de las propuestas más buscadas del verano en las sierras de Córdoba y este fin de semana habrá dos actividades abiertas al público en el norte del Valle de Punilla y en Sierras Chicas. La Cumbre y Agua de Oro ofrecerán jornadas nocturnas pensadas para conectar con el cielo, la naturaleza y el patrimonio local.

Astroturismo en Argentina / CEDOC

Observación astronómica gratuita en La Cumbre

La primera propuesta será en La Cumbre, el viernes 16 de enero a las 21 horas, en la Pista de Aeromodelismo, un espacio elegido por sus condiciones naturales para la observación astronómica.

La actividad estará a cargo de Jonatan Mira, monitor del proyecto Starlight, quien guiará la observación del cielo nocturno y brindará explicaciones accesibles sobre estrellas, constelaciones y fenómenos visibles a simple vista. Desde la organización informaron que la jornada es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa para una mejor organización.

Las inscripciones se reciben en la Secretaría de Turismo de La Cumbre o por WhatsApp al 3548 637837.

Agua de Oro: caminata nocturna y constelaciones junto al río

La segunda experiencia tendrá lugar en Agua de Oro, el sábado 17 de enero desde las 20 horas, con punto de encuentro en la Casona Ismeria, edificio histórico ubicado sobre la ruta E-53.

La actividad, denominada “Noche de Constelaciones”, propone un recorrido que combina relatos sobre el universo, una caminata nocturna suave bordeando el arroyo Chavascate y una instancia final de observación con telescopio, mapeo del cielo y reconocimiento de constelaciones.

Con una duración aproximada de dos horas y media, se recomiedna a mayores de 8 años, requiere reserva previa y tiene un valor de $10.000 por persona. Incluye el acompañamiento de una Guía de Turismo Astronómico habilitada y seguros correspondientes.

Desde la organización recomendaron asistir con ropa de abrigo, linterna, manta y repelente, y sugirieron descargar aplicaciones como Stellarium o Star Walk 2 para enriquecer la experiencia.

Con cielos limpios y baja contaminación lumínica, el astroturismo se consolida como una alternativa que pone en valor el patrimonio natural nocturno de las sierras cordobesas, ofreciendo experiencias distintas al turismo tradicional y sumando propuestas culturales y educativas durante la temporada de verano.