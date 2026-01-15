Si no se puede salir de viaje, las microescapadas son la nueva modalidad de turismo gasolero

En un contexto marcado por presupuestos más flacos, escasas o nulas posibilidades de viajes largos y la necesaria toma de vacaciones, las escapadas cortas se consolidan como la gran tendencia del verano para el turismo argentino.

Se trata de excursiones y actividades de menos de 24 horas, que permiten a los viajeros desconectarse, descubrir su entorno y vivir experiencias inolvidables sin necesidad de planificar vacaciones largas ni realizar grandes gastos. Esta modalidad de turismo ha registrado un crecimiento sostenido en Argentina, posicionándose como una alternativa clave para “salvar la temporada”, tanto para viajeros como para operadores turísticos.

Estas experiencias incluyen city tours, paseos en barco, excursiones de naturaleza, visitas culturales y actividades gastronómicas, todas con una duración reducida y, en muchos casos, con salidas garantizadas y cancelación flexible.

Además, destinos como Córdoba, Bariloche y Mendoza también muestran un buen desempeño en excursiones cortas vinculadas a la naturaleza, el vino y la historia local, reafirmando el atractivo de las propuestas de corta duración.

Bodegas en Colonia Caroya

Entre ellas, las de mayor demanda en esta época del año son:

Desde la ciudad de Córdoba, la excursión por las bodegas de Colonia Caroya, que ofrece una inmersión a la vitivinicultura de la localidad en menos de cuatro horas. Las bodegas que se pueden visitar son:

Terra Camiare: ofrece recorridos guiados por el viñedo y las instalaciones, degustaciones, gastronomía local y hasta la posibilidad de disfrutar de un picnic.

La Caroyense: con casi un siglo de historia cooperativa, La Caroyense es un pilar de la vitivinicultura local y ofrece visitas guiadas gratuitas que te permitirán conocer sus 92 hectáreas.

Chacra de Luna: más que una bodega, es un emprendimiento familiar de agroturismo. Además de sus viñedos con uvas centenarias y nuevas variedades, podés recorrer la huerta, el museo y la granja educativa.

Di Candi: fundada en 1935, esta bodega es el resultado de una herencia familiar. Gerardo Panontini, la cuarta generación, te guiará personalmente por los viñedos, compartiendo el impacto de la historia italiana en cada paso de la producción.

Rosel: es un espacio donde se elaboran vinos caseros de uvas frambua y pinot, y además, se producen dulces y conservas con hortalizas y frutales propios.

Chocolate y vinos

En Bariloche, el tour “degustación de chocolate” brinda un recorrido guiado por una chocolatería con fuerte tradición en la elaboración de este manjar milenario más una cata de chocolates gourmet con especias.

Desde Mendoza, las decenas de visitas a bodegas en menos de medio día son furor esta temporada, así como también las actividades de aventura como una jornada de diversión en el Parque Villavicencio y/o la Tirolina en Embalse Potrerillos.

Cultura y naturaleza

Buenos Aires se mantiene como uno de los grandes polos de atracción, tanto para turistas nacionales como internacionales. Entre las experiencias más solicitadas se destacan:

Free tour por Buenos Aires, una de las actividades más populares por su duración, accesibilidad y valor cultural.

Excursiones al Delta del Tigre, que incluyen paseos en barco por los canales y visitas a mercados locales, ideales para una escapada de medio día.

City tour por Buenos Aires en autobús turístico, pensado para quienes desean una visión general de la ciudad en pocas horas.

También, las visitas guiadas por barrios emblemáticos como La Boca, San Telmo o Recoleta.

Estas micro-escapadas permiten a los viajeros experimentar la diversidad del país sin necesidad de recorrer largas distancias ni dedicar varios días al traslado.

Civitatis, la plataforma líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, prevé que esta tendencia continúe en alza, consolidándose no solo como una solución estacional, sino como un nuevo hábito de viaje para los turistas de Argentina.