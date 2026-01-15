Impuesto inmobiliario: El gobierno asegura que el 51% de los cordobeses pagaran hasta un 25% menos este 2026

“Más de la mitad de los cordobeses podrá llegar a recibir hasta un 25% menos en cedulon del impuesto inmobiliario”, así lo aseguró Lucrecia López Díaz. Desde este jueves se comenzó a publicar en el Ciudadano Digital y en las próximas semanas llegará por correo.

La Directora de Servicios y Relaciones Institucionales explicó que este anuncio se dá en el marco del Plan de Reducción de Impuestos 2026 del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La iniciativa forma parte de una decisión política estratégica orientada a aliviar la carga impositiva sin trasladar el ajuste a los contribuyentes, sosteniendo al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la inversión pública.

Córdoba registra sus dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza

Las 640.000 cuentas que podrán están en condiciones de recibir estos beneficios deberán tener sus impuestos al día y su propiedad no deberá tener una valuación fiscal mayor a 124 millones de pesos.

“Desde hoy están disponibles en web de la provincia los impuestos inmobiliarios urbano, automotor e inmobiliario rural”, señaló la funcionaria. También se demostró varios casos reales con el nuevo diseño de los cedulones: “tendrán más detalle, se publicará los montos de cada beneficio como el Nuevo Descuento Córdoba 2026, la rebaja por estar al día y el descuento por pago anual. Trata de ser claro y que todos puedan ver como se compone el monto final”.

Hospital Privado de Córdoba: el centro que lidera los trasplantes de médula ósea y ya trabaja con terapias celulares

En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica, Córdoba consolida un modelo de gestión propio, que prioriza la previsibilidad, el cumplimiento voluntario y la cercanía con el ciudadano, reafirmando una política tributaria basada en el orden, la responsabilidad y el acompañamiento.

Más beneficios

Entre los cambios más relevantes para 2026 aparece el Descuento Córdoba 2026, un beneficio que permite acceder a una rebaja de hasta el 25% en el Impuesto Inmobiliario Urbano para quienes tengan una única vivienda con una valuación fiscal de hasta 124 millones de pesos. El impacto se concentra especialmente en los sectores medios, que en muchos casos verán una reducción directa en el monto a pagar.

En el caso del campo, el esquema incorpora un incentivo adicional para los contribuyentes rurales que pagan de manera digital. A través del Descuento Propietario Productor, quienes abonen el Inmobiliario Rural por medios electrónicos acceden a una rebaja extra del 5%, lo que se suma a los beneficios generales.

El Gobierno nacional investiga denuncia de Drean por supuesto dumping de lavarropas desde China

Estos nuevos descuentos se combinan con los que ya estaban vigentes, que siguen reconociendo a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales:

- 30% de descuento para Contribuyentes Cumplidores.

- 15% por Pago Anual en Inmobiliario Urbano, Automotor y Embarcaciones.

- 5% por Buenas Prácticas Agropecuarias, con pago online.

De esta manera, el monto final que aparece en el cedulón surge de la suma de varios beneficios acumulables, lo que en muchos casos permite amortiguar o incluso revertir los aumentos nominales.

Aumentos con tope

Otro punto central del esquema 2026 es que los impuestos inmobiliarios tendrán actualizaciones por debajo de la inflación interanual. Para este año, el Gobierno provincial fijó un tope de 28,3% para el Inmobiliario Urbano y de 29,7% para el Inmobiliario Rural, lo que limita el impacto de la suba sobre los contribuyentes.

Qué es Fusión: la unión de Keops, Molino Rojo y Khalama para potenciar la noche en Villa Carlos Paz

Esto permite que tanto las familias como los productores puedan prever cuánto van a pagar durante el año, sin sobresaltos vinculados a ajustes impositivos por encima del costo de vida.

El esquema también mantiene una serie de exenciones impositivas para sectores específicos. Siguen alcanzados por este beneficio:

Adultos mayores, jubilados y pensionados.

Personas incluidas en regímenes de exención social.

Entidades públicas y privadas contempladas en la normativa.

Vehículos que cumplan con los requisitos de antigüedad y condiciones previstas.

Fechas, formas de pago y atención al contribuyente

El martes 10 de febrero vence tanto el Pago Anual del Inmobiliario Urbano como la primera cuota del Inmobiliario Urbano, Rural, Automotor y Embarcaciones.

En el interior, la carne disparó la Canasta Básica: subió 71,9% y marcó el pulso de los precios en 2025

Para facilitar el cumplimiento, los contribuyentes pueden optar por pagar con Tarjeta Cordobesa (Visa o Mastercard) hasta en seis cuotas sin interés, además de utilizar todos los medios habilitados en la web de Rentas Córdoba, que mantiene habilitados distintos canales para consultas y trámites: