Córdoba registra sus dos primeros casos de la variante H3N2 de influenza

El Ministerio de Salud de Córdoba informó que el Instituto Malbrán confirmó los dos primeros casos de influenza A H3N2, subclado K, en la provincia. Se trata de dos personas con antecedentes de viaje al exterior y que evolucionan de manera favorable, sin necesidad de internación.

Los casos corresponden a un hombre de 27 años, oriundo de San Francisco, que había viajado a México, y a una mujer de 38 años con residencia en La Calera, que regresó recientemente de España. Ambos recibieron atención ambulatoria en centros de salud de la provincia y permanecen bajo seguimiento médico.

Hospital Privado de Córdoba: el centro que lidera los trasplantes de médula ósea y ya trabaja con terapias celulares

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que estos contagios se suman a los ya confirmados en otras jurisdicciones del país: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. No obstante, aclararon que la detección de estos casos no implica que exista circulación comunitaria de la variante en Córdoba.

En paralelo, se encuentran en análisis cuatro muestras adicionales enviadas al Instituto Malbrán para la secuenciación completa del genoma viral, con el objetivo de determinar si corresponden a la misma variante. “La vigilancia genómica es clave para anticipar escenarios y ajustar las estrategias de prevención”, señaló Sonia Nieva, directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud.

El cura Cruz Viale obtuvo prisión domiciliaria y esperará el juicio por abuso fuera de la cárcel

Ante este contexto, el Ministerio reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente la vacunación antigripal correspondiente a la campaña 2025. La población objetivo incluye a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérperas no vacunadas, personas con enfermedades crónicas, mayores de 65 años, personal de salud, personal estratégico y viajeros a zonas con circulación del virus. Frente a síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad para respirar, se solicita no automedicarse y realizar una consulta médica oportuna.