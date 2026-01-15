El Cabildo de Córdoba vuelve a ser sede de las Jornadas de Folklore Argentino

Este sábado 17 desde las 18:30, el Cabildo de la Ciudad de Córdoba será sede de una nueva edición de las Jornadas de Folklore Argentino, una propuesta impulsada por la Municipalidad que reunirá a academias, ballets, músicos y cantantes en un encuentro abierto al público y con entrada libre y gratuita.



La jornada contará con música en vivo a cargo de José Baltazar Argañaraz y una grilla de artistas que incluye a Alexis Nieto y Quimey Videla, Santiago Borettini y Alma Milenaria, quienes acompañarán las danzas tradicionales que se presentarán a lo largo de la tarde.

En el escenario participarán la Academia Brisas del Sur del barrio Los Sauces, la Academia Amigos y Folklore de Malagueño, el Ballet y Academia El Pampero de Jesús María, dirigido por Daniel “Cholo” Aguilar, el Ballet Viene Clareando a cargo de María José Varela, además de parejas y cuadros que interpretarán zambas, chacareras y gatos.

Las Jornadas de Folklore Argentino buscan generar un espacio de encuentro, intercambio y visibilización para la danza folklórica, fortaleciendo el vínculo entre las expresiones culturales tradicionales y la comunidad en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.