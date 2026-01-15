Aerolíneas Argentinas activará la ruta Córdoba–Miami durante el Mundial

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, una nueva ruta internacional que comenzará a operar el 5 de junio con dos frecuencias semanales y que se mantendrá activa una vez finalizada la Copa del Mundo, como parte de la oferta regular de la compañía. La conexión se realizará los días jueves y domingo, ampliando las opciones de salida directa al exterior desde el Aeropuerto Ambrosio Taravella.

La apertura de esta ruta se inscribe dentro de la estrategia de fortalecimiento del "Hub" Córdoba, uno de los principales nodos operativos de Aerolíneas Argentinas en el interior del país. Desde la capital provincial, la empresa ya opera vuelos internacionales y regionales hacia destinos como Río de Janeiro, Florianópolis, Punta del Este, Aruba y Punta Cana, además de una amplia red de intertramos nacionales que permiten conectar ciudades sin pasar por Buenos Aires.

En paralelo al lanzamiento del Córdoba–Miami, la aerolínea también diseñó una operación especial con motivo de la Copa del Mundo para acompañar a la Selección Argentina durante la fase de grupos del torneo en Estados Unidos. En ese marco, se programaron vuelos directos desde Ezeiza hacia las sedes donde se disputarán los partidos.

Además, la ruta regular entre Ezeiza y Miami alcanzará un total de 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos, reforzando la capacidad hacia uno de los destinos más demandados de la red internacional.