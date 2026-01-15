Pardo cargó duro contra AADET por la exclusión de sus espectáculos en los rankings teatrales

El productor teatral Miguel Pardo lanzó un durísimo comunicado contra la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), a la que acusó de publicar rankings parciales y subjetivos que excluyen a espectáculos de alta convocatoria en plena temporada de verano en Villa Carlos Paz.

Según expresó la productora Pardo Producciones y Asociados, la omisión de obras que convocan más de 12.000 espectadores por semana no solo distorsiona la medición real de la actividad teatral, sino que impacta negativamente en la imagen de la plaza cordobesa en comparación con otros destinos culturales del país.

“El teatro no solo llena salas, llena la ciudad”, señala el comunicado, que remarca que las estadísticas teatrales inciden directamente en decisiones de inversión, planificación comercial, asignación de recursos públicos y privados, y en la percepción de medios, sponsors, artistas y espectadores. En ese sentido, advierte que los datos incompletos construyen “un relato erróneo y falaz” que termina perjudicando a toda la comunidad cultural.

Pardo sostuvo además que cada espectador moviliza consumo en gastronomía, transporte, comercio y turismo, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Por eso, consideró que invisibilizar esa concurrencia debilita el ecosistema económico y cultural de la ciudad y de la provincia de Córdoba.

Gestión indulgente de AADET

En el tramo más crítico del texto, el productor apuntó contra la conducción de AADET y su gerencia general, a quienes responsabilizó por una gestión “indulgente y arbitraria”, y cuestionó que las publicaciones difundidas en plena temporada de verano hayan dejado fuera del ranking a espectáculos como Ni media palabra, Épico Legendario —ganador del último Carlos de Oro—, La Konga y el show Es por ahí de Camilo Nicolás, entre más de 20 producciones de su empresa.

“El perjuicio no es para un productor, es para una ciudad entera”, advierte el comunicado, que reclama criterios de medición claros, verificables y transparentes. “Las plazas no se construyen con estadísticas parciales, sino con datos reales. La cultura también paga cuentas”, concluye el texto, que deja abierta una pregunta incómoda sobre el verdadero trasfondo de la decisión adoptada por las autoridades de AADET en plena temporada alta.