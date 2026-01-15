Hospital Privado de Córdoba: el centro que lidera los trasplantes de médula ósea y ya trabaja con terapias celulares

El Hospital Privado Universitario de Córdoba se posiciona como el principal centro de trasplante de médula ósea de Argentina, tras acumular más de 2.300 procedimientos realizados desde fines de la década del 80. La institución concentra la mayor parte de estas prácticas en la provincia de Córdoba y se destaca por su abordaje integral, infraestructura especializada y estándares internacionales de calidad en el tratamiento de patologías oncológicas y hematológicas.

Atención interdisciplinaria y seguimiento integral

Los trasplantes de médula ósea requieren un abordaje médico de alta complejidad que involucra a múltiples especialidades. En este marco, el Hospital Privado articula equipos conformados por profesionales de distintas áreas clínicas, diagnóstico y cuidado, lo que permite acompañar a los pacientes en todas las etapas del proceso, desde la evaluación inicial hasta el control posterior al trasplante.

Este enfoque integral no solo mejora los resultados clínicos, sino que también fortalece el acompañamiento emocional y nutricional, aspectos clave en tratamientos prolongados y de alta exigencia física.

La institución cuenta con áreas diseñadas específicamente para trasplantes, con condiciones estrictas de bioseguridad y control de infecciones. A esto se suma el trabajo de laboratorios especializados que permiten realizar estudios de compatibilidad, monitoreo clínico y análisis avanzados para evaluar la evolución de cada paciente luego del procedimiento.

La incorporación de sistemas de trazabilidad y control en el procesamiento celular garantiza la seguridad en cada etapa del tratamiento, alineándose con estándares utilizados en centros médicos de referencia a nivel internacional.

Reconocimientos internacionales y estándares de calidad

En los últimos años, el Hospital Privado alcanzó certificaciones internacionales que avalan la calidad de sus procesos asistenciales y académicos. Estos reconocimientos colocan a la institución dentro de un grupo reducido de hospitales de la región que cumplen con normas globales en seguridad del paciente, gestión clínica y formación profesional.

Estas acreditaciones refuerzan el posicionamiento del hospital como centro universitario y como referente en prácticas médicas de alta complejidad.

Como parte de su estrategia de innovación, la institución inició su participación en programas de terapia celular avanzada, incorporando ensayos clínicos con tecnologías como las células CAR-T, otorgado por la Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) y el Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT (JACIE). Este avance amplía el abanico de tratamientos disponibles para pacientes con enfermedades hematológicas que no responden a terapias convencionales.

El liderazgo del Hospital Privado en trasplante de médula ósea es el resultado de décadas de inversión en formación profesional, tecnología médica e investigación científica. Con una mirada puesta en el futuro, la institución continúa fortaleciendo sus programas de alta complejidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir al desarrollo del sistema de salud en Argentina.