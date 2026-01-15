ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en febrero: nuevo monto mínimo y bono vigente

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto mínimo que percibirán los jubilados y pensionados durante febrero. La actualización responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes todos los meses en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La definición impacta de manera directa en millones de adultos mayores que dependen del haber mínimo y que aguardaban la confirmación oficial del aumento correspondiente al segundo mes del año, luego de haber cobrado enero con un refuerzo adicional.

Cuál será el haber mínimo de los jubilados en febrero

Con el incremento ya establecido, la jubilación mínima de ANSES pasará en febrero a ubicarse en torno a los $359.080. Este monto surge de la aplicación automática del ajuste mensual por inflación, tal como lo establece la normativa vigente.

Además del haber actualizado, los jubilados que cobran la mínima seguirán percibiendo el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene como refuerzo para los ingresos más bajos del sistema previsional.

De esta manera, el total a cobrar en febrero ascenderá aproximadamente a $429.080, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos establecidos para el pago del bono.

A quiénes alcanza el aumento y el bono de ANSES

El incremento del haber se aplica de forma automática a todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional, sin necesidad de realizar trámites adicionales. En tanto, el bono extraordinario está dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima y se otorga de manera proporcional en los casos de haberes superiores, hasta un determinado tope.

Desde ANSES remarcaron que el objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos, en un contexto de inflación que continúa presionando sobre el costo de vida.

Cómo y cuándo se cobra en febrero

El pago de los haberes de febrero se realizará según el calendario habitual de ANSES, organizado por la terminación del número de DNI. Tanto el aumento como el bono se verán reflejados de manera automática en la cuenta bancaria donde cada beneficiario percibe su jubilación o pensión.

De esta forma, febrero llega con una recomposición concreta para los jubilados que cobran la mínima, mientras se mantiene el esquema de actualización mensual.

lv / lr