La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 13 de enero con el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Los haberes del primer mes del año llegan con un aumento del 2,47%, aplicado en función de la nueva fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el INDEC.

Calendario ANSES:quiénes cobran hoy 12 de enero jubilaciones, AUH y asignaciones

El incremento responde a lo establecido por el Decreto 274/24, vigente desde julio del año pasado, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De este modo, los montos se actualizan en línea con la evolución del costo de vida.

Además del aumento por movilidad, ANSES confirmó que durante enero continuará pagando el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026

Con la actualización de enero, los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $419.299

(compuesta por $349.299 de haber actualizado y $70.000 de bono)

- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $349.439,45

($279.439,45 de haber + $70.000 de bono)

- Pensiones No Contributivas (PNC): $314.509,52

($244.509,52 de haber + $70.000 de bono)

- Jubilación máxima: $2.350.453,71

Estos montos se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario.

AUH y asignaciones: montos vigentes en enero

Según lo informado por ANSES, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza en enero un monto bruto de $125.528 por menor. Como es habitual, el organismo paga mensualmente el 80%, equivalente a $100.362, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total asciende a $408.697,46. De esa suma, ANSES deposita mensualmente el 80% ($326.957,97), mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la documentación obligatoria.

Quiénes cobran ANSES este martes 13 de enero

Este martes 13 continúan los pagos para los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 3

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 3

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 2

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 6 y 7

Calendario completo de pagos ANSES – enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de enero

DNI 2 y 3: 25 de enero

DNI 4 y 5: 26 de enero

DNI 6 y 7: 27 de enero

DNI 8 y 9: 30 de enero

ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar: quiénes cobran este 12 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Asignación por Embarazo

DNI 0: 11 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 16 de enero

DNI 4: 17 de enero

DNI 5: 18 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 23 de enero

DNI 9: 24 de enero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 10 de enero

DNI 2 y 3: 11 de enero

DNI 4 y 5: 12 de enero

DNI 6 y 7: 13 de enero

DNI 8 y 9: 16 de enero

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 5 de enero al 10 de febrero

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 3 de enero

DNI 2 y 3: 4 de enero

DNI 4 y 5: 5 de enero

DNI 6 y 7: 6 de enero

DNI 8 y 9: 9 de enero

ANSES: de cuánto sería la jubilación mínima que se pague en febrero de 2026

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de enero al 10 de febrero

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 24 de enero

DNI 4 y 5: 25 de enero

DNI 6 y 7: 26 de enero

DNI 8 y 9: 27 de enero

lv / lr