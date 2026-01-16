Cayó un pastor evangélico y dos mujeres por el asesinato de "El Francés" Viarnes, el estafador que destapó el narcoescándalo de Córdoba

La Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense detuvo en la madrugada del viernes a tres personas sospechadas de participar en el asesinato de Juan Francisco "El Francés" Viarnes (66), el estafador y ex informante policial que fue hallado fusilado el sábado pasado en un descampado del barrio Santa Rosa, en el límite entre Florencio Varela y Almirante Brown.

Los arrestos incluyeron a un pastor evangélico que lidera el templo "Impacto" en Florencio Varela, identificado como M.H.G., y a dos mujeres: D.A.M., quien alquilaba el departamento donde vivía Viarnes y donde se presume que ocurrió el crimen; y M.R.M., hermana de la anterior y señalada además como pareja de la víctima. El único prófugo hasta el momento es el hermano del pastor, a quien las autoridades buscan intensamente.

El avance decisivo surgió a partir de un testimonio incorporado en las últimas horas a la causa que investiga el fiscal Darío Provisionato, de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela. Una mujer que se encontraba bajo investigación manifestó tener conocimiento directo de quienes habrían sido los autores del homicidio.

"Tener conocimiento directo de quiénes habrían sido los autores del homicidio, señalando a dos hermanos, uno de ellos pastor de una iglesia evangélica, y a una mujer joven como partícipe necesaria", declaró la testigo, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su testimonial sostuvo además que "la mudanza de los bienes de la víctima fue realizada luego del crimen", que "el arma utilizada estaría en poder de uno de los sindicados" y que "la ejecución habría ocurrido en el marco de un ajuste de cuentas".

Esa declaración permitió reconstruir una secuencia de movimientos previos al crimen: una mudanza repentina, vehículos registrados por cámaras municipales y recorridos coincidentes con datos de antenas telefónicas.

Las imágenes captadas por las cámaras municipales muestran maniobras sincronizadas de al menos dos vehículos, uno perteneciente a la víctima y otro vinculado a uno de los principales sospechosos. Los registros evidencian ingresos y egresos coordinados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la iglesia evangélica ubicada en Florencio Varela.

Un crimen con características de organización criminal

Los investigadores sostienen que Viarnes fue asesinado en otro lugar -posiblemente en el departamento que alquilaba D.A.M.- y luego descartado en el descampado. En el lugar donde fue hallado no se encontraron vainas ni rastros de tierra en su ropa o calzado, lo que refuerza esta hipótesis.

Para los investigadores, el caso reúne características propias del crimen organizado por la división de roles, la logística previa, el uso de inmuebles y vehículos y la eliminación de rastros posteriores al hecho.

"La investigación determinó que la víctima mantenía una deuda con los hermanos G., lo que habría derivado en un ajuste de cuentas. Se investiga si el restante de los hermanos prófugo del país", indicaron fuentes policiales.

El pasado explosivo de "El Francés"

La figura de Viarnes se hizo conocida en 2013, cuando fue detenido en Córdoba con dólares falsos y reveló ser informante de la División Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa. Sus declaraciones destaparon una trama que incluía causas armadas, robos de cargamentos de droga y cobro de protección a narcotraficantes desde la propia fuerza.

Su declaración destapó una trama que incluía causas armadas, robos de cargamentos de droga y cobro de protección a narcotraficantes desde la propia fuerza. En el allanamiento posterior a la operación por el auto, los agentes le secuestraron 375.000 dólares falsos.

El escándalo derivó en la renuncia del ministro de Seguridad provincial y del jefe de Policía. Inicialmente, cinco jefes policiales fueron detenidos, entre ellos el comisario Rafael Sosa, entonces jefe de Drogas Peligrosas. Años más tarde, en 2019, la Cámara Federal de Casación Penal agravó las condenas al considerar que se trató de una asociación ilícita. Sosa fue condenado a nueve años de prisión, recibiendo así la pena más alta.

Viarnes también fue testigo en el juicio por el secuestro y desaparición de Cristian Schaerer, ocurrido en Corrientes en 2003. En ese proceso afirmó haber grabado conversaciones con un micrófono oculto, lo que contribuyó a las condenas, aunque el cuerpo de la víctima nunca fue hallado.

Tras ser declarado prófugo en 2015, fue capturado en Paraguay en mayo de 2016, donde se hacía pasar por médico con credenciales falsas. En 2022 fue condenado a cinco años y medio de prisión, pero salió libre de inmediato por el tiempo cumplido. Desde entonces se movía entre distintas provincias y países, con múltiples identidades y sin domicilio fijo.

El antecedente reciente: el robo de un camión

Otra pista que los investigadores volvieron a analizar es un episodio ocurrido en diciembre pasado. Viarnes fue demorado en la comisaría sexta de Almirante Brown por el robo de un camión cargado con galletitas y unos 20 millones de pesos, bajo la modalidad de piratería del asfalto.

A pesar de que se le secuestraron el auto y los teléfonos celulares, tanto él como un amigo fueron liberados tras declarar como testigos. La causa quedó radicada en la UFI 4 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Nicolás Espejo.

Ese amigo, un excompañero de prisión, volvió a quedar bajo la lupa: su domicilio en Berazategui fue utilizado por Viarnes, incluso para la compra de un Chevrolet Onix que aparece en registros de cámaras de seguridad. El hombre, su esposa y su hija ya declararon en la causa por homicidio, aunque no aportaron datos relevantes.

El final violento

Viarnes fue hallado con seis balazos en el cuerpo, uno de ellos letal en la aorta. Vestía una camisa lila, jean, zapatillas y llevaba un puñal en el bolsillo que nunca usó. Tenía el pelo teñido y un arito en la oreja.

La Justicia cree que fue asesinado entre la tarde del viernes 10 y la mañana del sábado 11 de enero. Su cuerpo fue abandonado debajo de un árbol, en un lugar al que solo accede quien conoce la zona.

Según descubrió el fiscal Provisionato, Viarnes había llegado a la zona de Berazategui en noviembre pasado, cuando utilizó viejos contactos para conseguir una dirección prestada y tramitar un nuevo registro de conducir.

Tenía demasiados enemigos y demasiadas deudas. Esta vez, la advertencia fue real. Ahora la investigación busca determinar si el pastor evangélico y su entorno fueron quienes llegaron primero a saldar las cuentas pendientes con "El Francés", el hombre que sabía demasiado.