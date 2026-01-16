Córdoba cerró 2025 con 17 femicidios y la violencia de género sigue marcando el inicio de 2026

Córdoba cerró 2025 con 17 femicidios, según el relevamiento del Observatorio Mumalá, una cifra que marca un salto significativo respecto del año anterior y vuelve a ubicar a la provincia entre los distritos con altos niveles de violencia extrema por razones de género. Del total de casos registrados, 12 fueron femicidios directos, uno ocurrió en un contexto asociado a delitos y narcotráfico, y el resto correspondió a suicidios femicidas, una modalidad que sigue mostrando una presencia sostenida.

El informe también advierte que en seis de cada diez suicidios femicidas existían denuncias previas, un dato que vuelve a poner en foco las fallas estructurales en los sistemas de protección, seguimiento y respuesta estatal. A nivel país, durante 2025 se contabilizaron 266 femicidios y 997 intentos, lo que da cuenta de una violencia persistente que, en muchos casos, no alcanza su desenlace fatal por factores circunstanciales y no por una intervención eficaz.

En el territorio provincial, los crímenes se distribuyeron entre la capital y el interior. Siete femicidios ocurrieron en localidades del interior, entre ellas Monte Maíz, Vicuña Mackenna, Río Ceballos, La Granja, Unquillo, Los Reartes y Valle Hermoso, mientras que cinco se registraron en la ciudad de Córdoba, donde se concentra cerca del 39% de la población. La dispersión geográfica refuerza la idea de que no se trata de un fenómeno aislado ni localizado, sino de una problemática transversal.

Durante 2025 fueron asesinadas Silvina Curbello, Ivana Guardia, Valeria Laviani, Verónica Torres Zorman, Noelia Moyano, Roxana Rotchen, Milagros Bastos, Brenda Torres, Luna Giardina, Mariel Zamudio, Camila Merlo y Laura Lorena Camiña. Detrás de cada nombre hay historias atravesadas por vínculos cercanos, contextos de violencia previa y, en muchos casos, señales de alerta que no lograron evitar el desenlace.

Uno de los episodios más conmocionantes fue el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido el 11 de octubre en la capital provincial. El agresor, Pablo Laurta, expareja de una de las víctimas, asesinó a ambas mujeres y luego secuestró al hijo de cinco años, en un hecho que condensó múltiples dimensiones de la violencia de género.

Un cambio de año que no cambió el escenario

El comienzo de 2026 no marcó una ruptura con el año anterior. El 1 de enero, Delfina Aimino fue encontrada muerta en un camino rural cercano a la Universidad Nacional de Villa María. La fiscalía calificó el hecho como femicidio y la investigación apunta a un vínculo reciente entre la víctima y el acusado, un patrón que se repite en numerosos casos.

En ese mismo marco se inscribe el episodio de Tania S., la mujer de 34 años hallada con vida tras casi dos días desaparecida en La Cumbre. Si bien sobrevivió, las condiciones en las que fue encontrada, atada, inmovilizada y con lesiones, configuran un presunto intento de femicidio, actualmente bajo investigación judicial y sin detenidos.

El pasaje de 2025 a 2026 deja así una continuidad evidente: las dinámicas, los contextos y los riesgos se mantienen, más allá del cambio de calendario. Los datos acumulados muestran que la violencia de género en Córdoba no responde a hechos excepcionales, sino a una trama persistente que sigue produciendo víctimas.

Líneas de ayuda

Ante situaciones de violencia de género, se puede llamar de manera gratuita al 144, disponible las 24 horas en todo el país, o al 911 en casos de emergencia.