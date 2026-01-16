El reconocido politólogo Daniel Zovatto denunció que no pudo dormir por "una fiesta improvisada" en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba.

"Fiesta improvisada" en el Parque Sarmiento

"Son las 3:16 a. m.. A las 2:30 a. m., varios vehículos se encontraban en el Parque Sarmiento, en la calle que desemboca en el monumento al General Bustos, con música a muy alto volumen, consumo de alcohol y una fiesta improvisada, todo ello frente a la ausencia de las autoridades municipales y provinciales", denunció el analista político.

"Luego de apersonarme en el lugar y llamar al 911 para solicitar la presencia policial a fin de restablecer el orden, finalmente no llegó la policía, sino la Guardia Municipal, (móvil 05 y 019, con un jefe de nombre Daniel) cuyos funcionarios me informaron que no tienen facultades para detener a los infractores, sino únicamente para pedirles que se retiren. De todas maneras hice mi denuncia y le solicité que eleven esa denuncia con mis datos ante las autoridades respectivas", agregó.

"Esta no es la primera vez que ocurre. Y frente a esta situación, la medida de cerrar el parque a partir de las tres de la mañana (como me informaron) tampoco resuelve el problema. No hay que cerrar el parque: hay que contar con un operativo conjunto de la Guardia Municipal, apoyado por personal policial, que actúe de manera preventiva y, cuando lo preventivo no alcance, que proceda con todo el rigor de la ley", prosiguió en su extenso relato en la red social "X".

Reclamo a las autoridades

"Si las reglamentaciones municipales o las leyes provinciales no son hoy suficientes para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos —y el derecho elemental a descansar—, entonces los órganos legislativos, tanto provinciales como municipales, deben avanzar en las reformas necesarias para otorgar a las autoridades las herramientas que les permitan hacer cumplir la ley", aseguró Zovatto.

"Este es un mensaje directo tanto para el gobernador @MartinLlaryora y a su ministro de Seguridad Quinteros, como para el intendente Daniel Passerini y su equipo. También me comunicaré con las autoridades del TSJ para presentar mi denuncia formal", anticipó el politólogo.

"Estado de anomia"

"Vivo frente al Parque Sarmiento y no estoy dispuesto a seguir tolerando este tipo de situaciones. Es grave este estado de anomia y la indefensión en qué nos encontramos los vecinos que vivimos enfrente del parque Sarmiento", afirmó el jurista.

Además adelantó en esa publicación que intentará comunicarse "con las autoridades provinciales y municipales para que, de una vez por todas, se ponga orden a esta vergonzosa situación".

Zovatto continuó publicando mensajes en la mencionada red social describiendo la situación hasta las 6 de la mañana de este viernes.

El jurista ratificó esta mañana en declaraciones a Mitre Córdoba todo lo expresado en X y dijo que llamó "siete veces" al 911.

"Estoy seguro que yo no fui la única víctima anoche y no solamente aquí en este lugar soy consciente de que hay muchos otros lugares de Córdoba Pero las autoridades están haciéndolos distraídos. Si quieren que les paguemos los impuestos, tienen que dar resultados", concluyó Zovatto.