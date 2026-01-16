Caso de Camila Merlo: detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen en Córdoba

La Policía de Córdoba concretó este viernes la detención de un hombre presuntamente vinculado al asesinato de Camila Merlo, la joven hallada descuartizada en el barrio General Urquiza. El procedimiento fue resultado de una investigación que demandó extensas tareas de seguimiento y recolección de pruebas, según informaron fuentes oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad del detenido ni el grado de participación que habría tenido en el hecho. La causa continúa bajo secreto de sumario y no se descarta la intervención de otras personas.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó el arresto y señaló que será la fiscalía la encargada de determinar el rol exacto del sospechoso. “Se detuvo una persona, pero no sabemos si lo hizo sola”, expresó durante un operativo desarrollado en barrio Villa Bustos.

Cómo fue el hallazgo que sacudió a Córdoba

El crimen salió a la luz a mediados de noviembre de 2025, cuando un vecino alertó a la Policía luego de que un perro trasladara una bolsa con restos humanos hasta una vivienda ubicada en la zona de Andalucía al 3000. Días más tarde, se encontraron más bolsas con partes del cuerpo en un zanjón cercano, y así se confirmó la identidad de la víctima.

La investigación está a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, quien continúa reuniendo elementos probatorios para reconstruir el recorrido final de Camila y establecer responsabilidades penales.

El caso generó una profunda conmoción social y reiterados pedidos de justicia por parte de familiares y allegados de la joven. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la necesidad de actuar con cautela mientras avanza la investigación y se analizan nuevas medidas judiciales.