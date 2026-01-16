La Universidad Nacional de Río Tercero abrió preinscripciones y ya suma más de 300 aspirantes para 2026

La Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) abrió el proceso de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, que se mantiene habilitado durante todo el verano, y ya registra alrededor de 300 personas anotadas para sus primeras carreras. El trámite se realiza de manera online a través del sistema Guaraní, mientras que la inscripción definitiva y la entrega de documentación comenzarán el 1° de febrero, con talleres de ingreso previstos desde el 19 de febrero.

Desde la UNRT remarcaron que no existe límite de edad para inscribirse y que muchas de las personas anotadas son estudiantes que habían interrumpido estudios previos y buscan una segunda oportunidad de formación académica.

Politólogo no pudo dormir por una fiesta en el Parque Sarmiento y pide leyes para controlar ruidos molestos

La universidad inició su oferta académica con tres carreras estratégicas. Según datos oficiales, Enfermería concentra cerca del 70% de las preinscripciones, posicionándose como la propuesta más demandada. La carrera depende de la Escuela de Gestión y Gobernanza, tiene una duración de tres años y medio, se dicta en modalidad presencial y otorga el título de Enfermero/a Universitario/a.

Otra de las propuestas académicas es la Tecnicatura Universitaria en Logística de Cargas y Producción, que se dicta en el ámbito de la Escuela de Desarrollo Productivo. La carrera tiene una duración de tres años, modalidad presencial y otorga el título de Técnico/a Universitario/a en Logística de Cargas y Producción.

La tercera carrera en marcha es la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, perteneciente a la Escuela de Innovación y Tecnología. Se trata de una propuesta de pregrado, presencial, con una duración de dos años y medio, enfocada en la formación de perfiles tecnológicos adaptados a los desafíos de la transformación digital.

Un 2025 clave y un 2026 de consolidación

Al hacer un balance del año, el rector organizador de la UNRT, Pablo Yannibelli, definió a 2025 como un período “clave” en el desarrollo institucional. En diálogo con Tribuna, sostuvo que la universidad atraviesa una transición del proceso de construcción hacia la consolidación y el desarrollo, con avances en diplomaturas, mesas de diálogo y la puesta en marcha de un hub de conocimiento.

Uno de los hitos destacados fue la ubicación de la UNRT en el puesto 26 sobre 62 universidades nacionales en el ranking de transparencia, un indicador relevante para una institución en formación.

Córdoba: golpeó y escupió a un policía de la Caminera y la detuvieron

En términos académicos, la respuesta de la comunidad superó las expectativas iniciales. De las 300 personas preinscriptas, unas 150 ya completaron la inscripción formal presentando la documentación requerida. Las inscripciones continuarán abiertas durante enero y los primeros días de febrero a través del sitio oficial unrt.edu.ar.

El interés también se reflejó en la convocatoria docente: la universidad recibió más de 900 postulaciones para integrar su plantel académico. Actualmente, el área académica trabaja en la selección de profesores que dictarán el curso de ingreso y las primeras materias durante 2026.