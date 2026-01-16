Cortes de agua potable en Carlos Paz: presentaron un proyecto para resarcir a los usuarios afectados

Tras una grave falla en el sistema de captación y potabilización, Villa Carlos Paz y localidades del sur de Punillaatravesaron cortes y baja presión de agua durante más de 60 horas. En ese contexto, el concejal Carlos Quaranta presentó un proyecto para compensar económicamente a los usuarios.

La crisis, que se extendió por más de tres días, reavivó el debate político por la falta de inversión y previsión en el servicio. El impacto no se limitó a los hogares. Comercios, hoteles y emprendimientos turísticos debieron cerrar o contratar camiones cisterna privados para poder funcionar, en uno de los momentos más sensibles del calendario turístico.

El concejal Carlos Quaranta, del espacio Carlos Paz Inteligente, impulsó un proyecto de ordenanza para que el Municipio compense a vecinos y comerciantes por los perjuicios ocasionados. “Planteamos que en la boleta de enero se haga un descuento automático del 20% sobre el total facturado para todos los usuarios”, explicó.

"Vivimos en una ciudad serrana, sabemos que una lluvia de 100 milímetros en la alta montaña genera crecientes importantes. Entendemos que no hubo una previsión adecuada”, sostuvo el edil, y apuntó a la falta de ejecución de obras previstas en el presupuesto: “Hubo locales que tuvieron que cerrar y otros que no tuvieron más opción que contratar camiones cisterna privados y asumir el costo directamente”.

A su vez el concejal también cuestionó la falta de inversiones estructurales. “Había una partida presupuestaria para mejorar el proceso de captación en la planta de Cuesta Blanca, que preveía 65 millones de pesos. ¿Sabés cuánto se invirtió? Cero”, subrayó. “La Provincia invirtió más de 6.500 millones en el recambio del acueducto, y el municipio no está acompañando esa inversión. Este episodio fue la gota que rebalsó el vaso”.

Puntos del proyecto:

El proyecto presentado propone como uno de sus puntos: una compensación económica concreta a los usuarios. Además, prevé que quienes hayan comprado agua a proveedores privados puedan acreditar ese gasto en futuras facturas. “Si alguien contrató un camión por 100 mil pesos, ese monto se le descuenta en las boletas siguientes”, detalló.

La iniciativa también contempla casos particulares. “Proponemos abrir un canal especial para comerciantes y hoteleros que hayan tenido pérdidas mayores, por ejemplo pasajeros que se fueron o servicios que no pudieron cobrarse”, agregó. Según Quaranta, el 20% fue definido como un criterio razonable. “No queremos desfinanciar el sistema. La ciudad no estuvo 15 días sin agua, fueron tres o cuatro días, pero muy graves, y creemos que ese porcentaje compensa de manera equitativa”.

Inclusión de Villa del Lago: el proyecto contempla que los mismos beneficios alcancen a los usuarios de la Cooperativa San Roque, garantizando un criterio de equidad para todos los sectores afectados.

Quaranta también advirtió sobre el daño a la imagen de la ciudad. “No es grato hablar de que Carlos Paz estuvo tres o cuatro días sin agua. Cuando se promociona como destino turístico internacional, si no se garantiza el agua potable no hay forma de sostenerlo”, afirmó. “Esto impacta directamente en la imagen turística, sobre todo en el primer fin de semana de enero, con la ciudad llena y en pleno calor”.