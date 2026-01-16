La Calera: reclaman obras por el deterioro de un caño de agua de más de 100 años

Tras una nueva rotura del caño maestro que conecta la Central Hidroeléctrica La Calera con la planta potabilizadora Suquía, vecinos de distintos barrios de La Calera volvieron a manifestar su preocupación por el riesgo que representa la infraestructura para la seguridad, la salud y las viviendas de la zona. Se trata de un conducto de acero roblonado de tres metros de diámetro, con tramos que datan de 1913, cuyo deterioro se agravó tras el aumento del caudal en 2025.

El problema afecta principalmente a los barrios Stocklin e Industrial, en los cuales las pérdidas provocaron inundaciones en patios, humedad dentro de viviendas y daños en calles y espacios públicos.

En ese contexto, el legislador provincial Gerardo Grosso presentó un pedido de informes dirigido al Gobierno de la Provincia, EPEC y APRHI para conocer el estado real del conducto, los estudios técnicos realizados y si existe un plan concreto de reparación o sustitución. El requerimiento también solicita detalles sobre presupuesto, plazos y financiamiento en caso de que la obra esté prevista.

Desde el Municipio de La Calera aclararon que la responsabilidad sobre el caño es provincial. Sin embargo, el concejal Lucas Larrosa destacó que la gestión local intervino para contener la emergencia. “El municipio aportó maquinaria, personal y recursos para descubrir el caño y permitir que se realicen soldaduras provisorias”, afirmó.

Larrosa explicó que las reparaciones realizadas consistieron en parches y soldaduras puntuales, una metodología que se repite desde hace años. "Es una solución temporaria."

El edil también confirmó que, hasta el momento, no hubo respuestas formales del Gobierno provincial sobre el inicio de una obra definitiva. “Queremos saber cuándo se va a reparar o sustituir el caño, cuánto va a demorar y con qué fondos. Esa información hoy no está”, señaló, y remarcó que el pedido de informes busca acelerar definiciones.

Mientras tanto, los vecinos continúan en estado de alerta. Aunque las pérdidas más visibles fueron contenidas, la combinación de filtraciones, lluvias y napas altas mantiene la preocupación en la zona.