Furlán se desmarca de la CGT y reclama un paro nacional

Abel Furlán, el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), decidió acelerar los tiempos y activar una agenda de confrontación directa que lo distancia de los sectores más dialoguistas de la CGT.

Para el dirigente, el tiempo de los diagnósticos se terminó: la combinación de paritarias incumplidas y la amenaza de la reforma laboral en el Congreso empujaron al gremio metalúrgico a una ofensiva que busca marcarle la cancha tanto al Gobierno como a la propia central obrera.

El futuro del representante sindical, un exponente del sindicalismo más cercano a Cristina Kirchner, está relacionado a ejecutar acciones de alto impacto. Ante la falta de homologación de los últimos acuerdos salariales y el “boicot” de algunas cámaras empresarias que se niegan a liquidar los aumentos de enero, la UOM inició un esquema de asambleas permanentes en las plantas de todo el país.

Sin embargo, el plato fuerte será la movilización que Furlán prepara para el día en que el Senado trate la reforma laboral. “No vamos a ser espectadores de cómo despojan de derechos a los trabajadores”, advirtió el referente. Esta convocatoria, lanzada por fuera de la mesa de decisiones del triunvirato de la calle Azopardo, generó el primer cortocircuito del año, donde el ala moderada mira con recelo la “autonomía” combativa del metalúrgico.

Por lo pronto, el foco de envergadura de la UOM estará colocado esta semana en asambleas y posibles paros en el grupo de Paolo Rocca, que no pretende acordar paritarias con el gremio.